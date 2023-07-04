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Окупанти повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС
Російські терористи не перестають обстрілювати цивільне населення Херсонщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На територіях, де вода відійшла, окупанти намагаються встановити вогневі позиції, щоб обстрілювати правий берег Херсонщини

Російські війська повертаються на свої позиції на Херсонщині, звідки відступила вода пысля техногенного теракту на Каховськый ГЕС. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Ворог продовжує повернення на свої позиції (затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС – «Главком») там, де відходить вода, вони намагаються розгорнути там вогневі точки і посилити обстріли правого берега. Продовжують застосовувати тактичну авіацію зі скиданням крилатих авіабомб», – наголосила Гуменюк.

За її словами, окупанти розширили географію застосування керованих авіабомб.

«Якщо раніше в основному це була Бериславщина, зараз вони активізуються в напрямку обласного центру – Херсона», – зауважила Гуменюк.

Вона також зазначила, що російські загарбники намагаються застосовувати ударні безпілотники «Ланцет».

«Але наша протиповітряна оборона максимально зосереджена, працює комплексно і намагається всі ці загрози знищувати. Окрім КАБів – це поки що не та зброя, проти якої ми можемо ефективно діяти. Водночас ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу», – сказала Гуменюк.

За її словами, ворог активізується час від часу і на Очаківському напрямку, де намагається обстрілювати протилежний берег і акваторію Дніпровсько-Бузького лиману.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні.

Нагадаємо, що 4 липня близько 6:00 ранку збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон. Двоє містян – чоловік і жінка – отримали травми, які несумісні із життям. Також ударом пошкоджено житлові будинки.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти Херсонщина Каховська ГЕС

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