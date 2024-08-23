Окупанти розвивають тактичний успіх на Покровському напрямку – Deep State

Окупанти намагаються тиснути в напрямку населеного пункту Красний Яр

Російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки. Зараз там тривають важкі бої. Про це повідомляють аналітики Deep State.

Як зазначають аналітики, піхота противника була помічена в Новогродівці. Північніше здійснюються спроби ворога тиснути в напрямку населеного пункту Красний Яр.

Окупанти здійснюють спроби тиснути в напрямку населеного пункту Красний Яр мапа: Deep State

«І під час цієї надскладної ситуації відбуваються дуже дивні процеси, зокрема, в 151 бригаді, командування якої нехтує особовим складом, посилаючи пілотів дронів, які є унікальними фахівцями, «в окопи» тримати позиції. Ефективність таких наказів нульова, адже бійці або стають «двохсотими», або вимушені покидати свої позиції під величезним натиском ворога, який в результаті має чергові просування. Відповідні переведення відбуваються попри прямий наказ головнокомандувача про заборону використання пілотів в іншій діяльності. Спроба командира підрозділу завадити цьому обернулася його зняттям та переведенням на іншу посаду», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Як зазначають військові, співвідношення сил на полі бою: два з половиною до одного на користь РФ. За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

До слова, президент України Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським ситуацію на Харківщині. За словами президента, українські воїни поступово витискають російські війська з Харківської області.