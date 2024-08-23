Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти розвивають тактичний успіх на Покровському напрямку – Deep State

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти розвивають тактичний успіх на Покровському напрямку – Deep State
В Новогродівці тривають важкі бої
фото: Facebook/Генштаб

Окупанти намагаються тиснути в напрямку населеного пункту Красний Яр

Російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки. Зараз там тривають важкі бої. Про це повідомляють аналітики Deep State.

Як зазначають аналітики, піхота противника була помічена в Новогродівці. Північніше здійснюються спроби ворога тиснути в напрямку населеного пункту Красний Яр.

Окупанти здійснюють спроби тиснути в напрямку населеного пункту Красний Яр
Окупанти здійснюють спроби тиснути в напрямку населеного пункту Красний Яр
мапа: Deep State

«І під час цієї надскладної ситуації відбуваються дуже дивні процеси, зокрема, в 151 бригаді, командування якої нехтує особовим складом, посилаючи пілотів дронів, які є унікальними фахівцями, «в окопи» тримати позиції. Ефективність таких наказів нульова, адже бійці або стають «двохсотими», або вимушені покидати свої позиції під величезним натиском ворога, який в результаті має чергові просування. Відповідні переведення відбуваються попри прямий наказ головнокомандувача про заборону використання пілотів в іншій діяльності. Спроба командира підрозділу завадити цьому обернулася його зняттям та переведенням на іншу посаду», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Як зазначають військові, співвідношення сил на полі бою: два з половиною до одного на користь РФ. За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

До слова, президент України Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським ситуацію на Харківщині. За словами президента, українські воїни поступово витискають російські війська з Харківської області.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Донеччина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Hollow Home – це ізометрична наративна рольова гра, заснована на подіях перших місяців російської агресії проти України
У мережі з'явилася демо-версія гри про російську облогу Маріуполя
Сьогодні, 16:11
Військові оприлюднили відео знищення ворожого складу військової техніки та пального на Кінбурнській косі
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
Вчора, 09:37
«Якби Путін міг – і хотів – то вже дав би сигнал на застосування тактичної ядерної зброї»
«Червоні лінії» та Путін. Світ починає розуміти, що боятися нічого
14 серпня, 20:50
Полонені кадировці в Курській області РФ
ЗСУ на Курщині захопили в полон кадировців (відео)
11 серпня, 21:40
Президент подякував воїнам за наповнення українського обмінного фонду
Сили оборони впродовж трьох днів активно наповнюють обмінний фонд – Зеленський
9 серпня, 19:29
Пошкоджена стела на в’їзді у Часів Яр
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
9 серпня, 10:43
Такий вигляд має Торецьк, що на Донеччині
Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини
8 серпня, 20:26
Нардепи звернулися до Кабміну і Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити «Енергоатом»
Парламентська ТСК ініціює перевірку «Енергоатому» на тлі корупційних скандалів
7 серпня, 13:26
«Питання щодо дозволу завдавати ударів західною зброєю по території Росії все частіше знаходить підтримку серед західних лідерів»
Удари вглиб Росії. Рішення партнерів, яке дасть право на стратегічний успіх України
24 липня, 15:24

Події в Україні

Російський безпілотник обстріляв Херсон: є постраждалий
Російський безпілотник обстріляв Херсон: є постраждалий
Окупанти розвивають тактичний успіх на Покровському напрямку – Deep State
Окупанти розвивають тактичний успіх на Покровському напрямку – Deep State
Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня
Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня
Чи будуть відключення світла на День Незалежності: прогноз від «Укренерго»
Чи будуть відключення світла на День Незалежності: прогноз від «Укренерго»
«Укренерго» відновило надійність живлення Запорізької АЕС
«Укренерго» відновило надійність живлення Запорізької АЕС
Удар по порту «Кавказ»: Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом
Удар по порту «Кавказ»: Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
42K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
20K
Звільнений оборонець Маріуполя розказав, як поводиться російський Червоний Хрест
19K
Яку пенсію в Німеччині отримують українці: роз'яснення
11K
На таємному складі у Швейцарії знайдено найдорожчу картину у світі – Bild
8381
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Сьогодні, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Сьогодні, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua