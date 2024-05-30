Україна могла уразити ще один катер росіян у Криму – ЗМІ

На Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер «Мечта»

У тимчасово окупованому Криму затонув лоцманський катер «Мечта» внаслідок ракетної атаки на півострів. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Сьогодні вночі, 30 травня, на Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер «Мечта», – зазначено в повідомленні.

Так, за даними джерел ЗМІ в екстрених службах, катер зазнав аварії і затонув. Натомість росіяни заявляють, що нібито члени екіпажу встигли покинути судно.

Нагадаємо, спецпідрозділ Головного управління розвідки «Group 13» за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакував корабельно-катерний склад Росії в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 «Тунець».

Нагадаємо, Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер.

Катер «Тунець» – дизельне судно, яке має алюмінієвий корпус. Його призначення різниться залежно від модифікації. Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді. Довжина «Тунця» сягає 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

До слова, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.