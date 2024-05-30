Україна могла уразити ще один катер росіян у Криму – ЗМІ
На Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер «Мечта»
У тимчасово окупованому Криму затонув лоцманський катер «Мечта» внаслідок ракетної атаки на півострів. Про це пишуть російські ЗМІ.
«Сьогодні вночі, 30 травня, на Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер «Мечта», – зазначено в повідомленні.
Так, за даними джерел ЗМІ в екстрених службах, катер зазнав аварії і затонув. Натомість росіяни заявляють, що нібито члени екіпажу встигли покинути судно.
Нагадаємо, спецпідрозділ Головного управління розвідки «Group 13» за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакував корабельно-катерний склад Росії в тимчасово окупованому Криму.
Як повідомлялося, у ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 «Тунець».
Нагадаємо, Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер.
До слова, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.
Коментарі — 0