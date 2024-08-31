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Атака на Харків 30 серпня: з'явилося відео удару біля дитячого майданчика

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Атака на Харків 30 серпня: з'явилося відео удару біля дитячого майданчика
Момент удару КАБом по Харкову, 30 серпня 2024 р.
скріншот відео

Патрульні показали, як діставали поранених та евакуювали людей із заблокованих квартир

Нацполіція показала кадри рятувальної операції після вчорашнього ворожого обстрілу Харкова. Відео оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами посадовця, патрульні діставали поранених, евакуювали людей із заблокованих квартир, надавали домедичну допомогу.

Крім того, у місцевих телеграм-каналах з'явилося відео, на якому видно, як ворожий КАБ ударив поряд із дитячим майданчиком.

Нагадаємо, що в Харкові сьогодні оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий.

Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

До слова, 30 серпня під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.

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Теги: Харків війна обстріл

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