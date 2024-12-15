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Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі
Триває 1026-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

На місце атаки виїхали всі профільні служби

Російські загарбники вкотре атакували Харків. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова», – йдеться в повідомленні.

Профільні служби виїхали на огляд.

Вже відомо про одного постраждалого.

Раніше повідомлялось, що «Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури в Миколаєві.

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: ракета безпілотник війна Харків Олег Синєгубов росіяни

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