«Нова пошта» повідомила подробиці ранкового вибуху на терміналі у Києві
Роботу термінала тимчасово призупинено
Вибух на території сортувального депо «Нової пошти» в Києві стався близько 04:15, виникла пожежа, яку ліквідували. Про це компанія повідомила в Телеграмі, інформує «Главком».
«На жаль, у результаті інциденту загинув наш працівник Іван Жарий, 58 років. Ще двоє співробітників – Вадим Проценко, 41 рік, та Денис Карачов, 37 років – дістали травми та перебувають під наглядом медиків», – йдеться в повідомленні.
У компанії зауважили, що тримають зв’язок з родинами загиблого та постраждалих, надають усю необхідну допомогу і підтримку. «Нова пошта» візьме на себе організацію поховання загиблого працівника.
Роботу термінала тимчасово призупинено. На місці тривають слідчі дії, працюють профільні служби, які встановлюють обставини і причини події.
У компанії додали, що до завершення офіційного розслідування утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту.
Нагадаємо, поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Подію кваліфіковано як терористичний акт.
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