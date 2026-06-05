«Нова пошта» повідомила подробиці ранкового вибуху на терміналі у Києві

Роботу термінала тимчасово призупинено

Вибух на території сортувального депо «Нової пошти» в Києві стався близько 04:15, виникла пожежа, яку ліквідували. Про це компанія повідомила в Телеграмі, інформує «Главком».

«На жаль, у результаті інциденту загинув наш працівник Іван Жарий, 58 років. Ще двоє співробітників – Вадим Проценко, 41 рік, та Денис Карачов, 37 років – дістали травми та перебувають під наглядом медиків», – йдеться в повідомленні.

Працівник «Нової пошти» Іван Жарий загинув внаслідок вибуху 5 червня 2026 року фото: пресслужба компанії «Нова пошта»

У компанії зауважили, що тримають зв’язок з родинами загиблого та постраждалих, надають усю необхідну допомогу і підтримку. «Нова пошта» візьме на себе організацію поховання загиблого працівника.

Роботу термінала тимчасово призупинено. На місці тривають слідчі дії, працюють профільні служби, які встановлюють обставини і причини події.

У компанії додали, що до завершення офіційного розслідування утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту.

🤯Вибух на терміналі «Нової пошти» стався під час розвантаження відправлень, – працівник



За словами співробітника, посилки рухалися конвеєрною стрічкою, коли один із працівників їх знімав. У цей момент пролунав вибух. Чоловік зазначив, що спалах нагадував удар дрона-камікадзе… pic.twitter.com/0iXhYljzQ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Подію кваліфіковано як терористичний акт.