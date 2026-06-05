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«Нова пошта» повідомила подробиці ранкового вибуху на терміналі у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Нова пошта» повідомила подробиці ранкового вибуху на терміналі у Києві
Поштовий термінал в Оболонському районі Києва, де стався теракт
фото: Офіс генерального прокурора

Роботу термінала тимчасово призупинено

Вибух на території сортувального депо «Нової пошти» в Києві стався близько 04:15, виникла пожежа, яку ліквідували. Про це компанія повідомила в Телеграмі, інформує «Главком».

«На жаль, у результаті інциденту загинув наш працівник Іван Жарий, 58 років. Ще двоє співробітників – Вадим Проценко, 41 рік, та Денис Карачов, 37 років – дістали травми та перебувають під наглядом медиків», – йдеться в повідомленні.

Працівник «Нової пошти» Іван Жарий загинув внаслідок вибуху 5 червня 2026 року
Працівник «Нової пошти» Іван Жарий загинув внаслідок вибуху 5 червня 2026 року
фото: пресслужба компанії «Нова пошта»

У компанії зауважили, що тримають зв’язок з родинами загиблого та постраждалих, надають усю необхідну допомогу і підтримку. «Нова пошта» візьме на себе організацію поховання загиблого працівника.

Роботу термінала тимчасово призупинено. На місці тривають слідчі дії, працюють профільні служби, які встановлюють обставини і причини події.

У компанії додали, що до завершення офіційного розслідування утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту.

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Нагадаємо, поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Подію кваліфіковано як терористичний акт.

Теги: вибух теракт Київ Нова пошта

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