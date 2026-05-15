Окупанти вдарили по залізничній станції у Вільнянську, постраждали пасажири

Росія атакувала залізничну станцію у Вільнянську Запорізької області. Унаслідок удару двоє пасажирів отримали уламкові травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

«Після отримання сигналу про загрозу, електропоїзд сполученням Запоріжжя-2 – Синельникове було зупинено для евакуації пасажирів», – йдеться у повідомленні.

фото: Міністерство розвитку громад та територій

Зазначається, що двоє пасажирів отримали уламкові травми – їм надали першу допомогу та доправили до лікарні.

Наразі тривають роботи з відновлення руху на ділянці.

Нагадаємо, уночі росіяни тероризували Одещину комбінованими ракетно-дроновими ударами. Унаслідок атаки постраждали люди.

До слова, у Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – діти.