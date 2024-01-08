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Розвідка розповіла, хто окрім росіян застосовує ракети КНДР для обстрілу цивільних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка розповіла, хто окрім росіян застосовує ракети КНДР для обстрілу цивільних
Доказом щодо використання ХАМАСом зброї із КНДР стала фотографія частини північнокорейської ракети
фото з відкритих джерел

Як повідомляє розвідка, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав офіційним особам розробити заходи для надання всебічної допомоги Палестині

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила підозри щодо використання бойовиками ХАМАС у війні з Ізраїлем північнокорейської зброї. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Доказом щодо використання ХАМАСом зброї із КНДР стала фотографія частини північнокорейської ракети.

«На фото… видно, що на запалі гранатомета F-7, який нібито використовував ХАМАС, була комбінація корейських символів і цифр», – йдеться у повідомленні.

Національна розвідслужба також повідомляла про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав офіційним особам розробити заходи для надання всебічної допомоги Палестині.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї збирає та накопичує докладні докази ймовірних поставок Північною Кореєю своєї зброї бойовикам ХАМАСу.

Також зазначається, що раніше Північна Корея відкидала припущення щодо використання бойовиками ХАМАС північнокорейської зброї для нападів на Ізраїль, назвавши їх «безпідставними» та звинувативши США у створенні неправдивих звинувачень проти Північної Кореї.

Нагадаємо, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

Теги: Північна Корея Кім Чен Ин ХАМАС Палестина ракета

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