Британська розвідка розповіла про наслідки удару по базі Каспійської флотилії

Каспійський порт є не лише прихистком для російської Каспійської флотилії, але й розташований уздовж маршрутів, які Іран використовує для доставки зброї Москві

Розвідка Великої Британії проаналізувала удар українського безпілотника по морській базі Каспійської флотилії ВМФ Росії 6 листопада. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британські розвідники розповіли, що 6 листопада Україна «майже напевно» вдарила безпілотником по порту Каспійськ у Росії. Вони зазначили, що на той час у порту, ймовірно, перебувало кілька кораблів ВМФ Росії, причому щонайменше два фрегати класу «Гепард», ймовірно, зазнали пошкоджень.

Дрони намагалися атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ, пишуть російські пабліки



Очевидці публікують відео з місця події. pic.twitter.com/7TR9OoNrDx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 6, 2024

Наразі ступінь цих пошкоджень невідомий, проте будь-які пошкодження кораблів, найімовірніше, будуть швидко відремонтовані, припустили військові. За словами розвідників, російська Каспійська флотилія могла бути використана для здійснення масових атак проти України у 2022 році, а також для «здійснення нечастих атак» протягом 2023-2024 рр.

Відомство наголошує, малоймовірно, що російські кораблі, пошкоджені в результаті цього удару, були використані для завдавання прямих ударів по українській території. Хоча нинішній оперативний темп у Чорному морі залишається низьким, ця атака демонструє, що Україна зберігає здатність завдавати ударів по російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними для проведення операцій, стверджують у військовій розвідці.

За словами розвідки, для удару український дрон, найімовірніше, пролетів над значною територією Росії, не будучи перехопленим. «Це, швидше за все, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва», – додали розвідники.

Нагадаємо, у середу, 6 листопада, безпілотники атакували російське місто Каспійськ, що в Дагестані. Під удар потрапив місцевий порт.

Як повідомив ISW, українські війська вперше завдали удару по російській військово-морській базі в Каспійську в республіці Дагестан, пошкодивши кілька ракетних кораблів Каспійської флотилії Росії.

До слова, у ніч проти 15 листопада десятки безпілотників атакували Краснодарський край. Ціллю атаки був військовий аеродром «Кримськ».