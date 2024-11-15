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Британська розвідка розповіла про наслідки удару по базі Каспійської флотилії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британська розвідка розповіла про наслідки удару по базі Каспійської флотилії
Момент «прильоту» по ворожому порту
скріншот з відео

Каспійський порт є не лише прихистком для російської Каспійської флотилії, але й розташований уздовж маршрутів, які Іран використовує для доставки зброї Москві

Розвідка Великої Британії проаналізувала удар українського безпілотника по морській базі Каспійської флотилії ВМФ Росії 6 листопада. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британські розвідники розповіли, що 6 листопада Україна «майже напевно» вдарила безпілотником по порту Каспійськ у Росії. Вони зазначили, що на той час у порту, ймовірно, перебувало кілька кораблів ВМФ Росії, причому щонайменше два фрегати класу «Гепард», ймовірно, зазнали пошкоджень.

Наразі ступінь цих пошкоджень невідомий, проте будь-які пошкодження кораблів, найімовірніше, будуть швидко відремонтовані, припустили військові. За словами розвідників, російська Каспійська флотилія могла бути використана для здійснення масових атак проти України у 2022 році, а також для «здійснення нечастих атак» протягом 2023-2024 рр. 

Відомство наголошує, малоймовірно, що російські кораблі, пошкоджені в результаті цього удару, були використані для завдавання прямих ударів по українській території.  Хоча нинішній оперативний темп у Чорному морі залишається низьким, ця атака демонструє, що Україна зберігає здатність завдавати ударів по російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними для проведення операцій, стверджують у військовій розвідці. 

За словами розвідки, для удару український дрон, найімовірніше, пролетів над значною територією Росії, не будучи перехопленим. «Це, швидше за все, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва», – додали розвідники.

Нагадаємо, у середу, 6 листопада, безпілотники атакували російське місто Каспійськ, що в Дагестані. Під удар потрапив місцевий порт.

Як повідомив ISW, українські війська вперше завдали удару по російській військово-морській базі в Каспійську в республіці Дагестан, пошкодивши кілька ракетних кораблів Каспійської флотилії Росії.

До слова, у ніч проти 15 листопада десятки безпілотників атакували Краснодарський край. Ціллю атаки був військовий аеродром «Кримськ».

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Теги: порт безпілотник дрон британська розвідка

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