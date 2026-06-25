Ексміністр енергетики Іван Плачков: Єдина швидка альтернатива для Криму – відновлення високовольтних ліній з України

«Росіяни, які переїхали до Криму за красивим життям, опинилися в ситуації, коли там взагалі не можна жити»

Енергетичний колапс в окупованому Криму триває. До вже звичних нині для всієї Росії проблем з паливом і режиму наджорсткої економії тепер додалися перебої з електрикою. Тільки в ніч на 25 червня, за повідомленнями моніторингових ресурсів, під ударами українських дронів опинилися Балаклавська та Таврійська ТЕС. Після «прильотів» майже уздовж всього узбережжя розпочалися блекаути.

Ключові для енергопостачання Криму електростанції зазнають цього місяця пошкоджень не вперше. Раніше постраждала важлива електропідстанція Севастополя, через що місто «русской славы» поринуло у темряву. «Крименерго» та окупаційна влада повідомляли про знеструмлення Сімферополя, Євпаторії, Сак, Джанкоя, Яни Капу, Ялти, Алушти, Феодосії, що також спричинило перебої з водопостачанням. За таких екстремальних умов курортний сезон на півострові фактично зірвано, хоча окупаційна влада намагається запевнити у зворотньому. Краще за все ситуацію ілюструють величезні черги машин на виїзд з Криму.

Черги у бік Кримського мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією, сягають десяти кілометрів фото: «Схеми»

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков в інтерв’ю «Главкому» пояснює, чому Крим залишається ахіллесовою п'ятою російської енергосистеми та чому окупанти не здатні остаточно розв'язати проблеми півострова без України.

Міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках Іван Плачков впевнений, що дефіцит електроенергії на окупованому півострові – це надовго

Чи можна казати, що Крим через системні удари по логістиці та генерації поступово перетворюються на «енергетичний острів»? Чи так стверджувати ще зарано?

Давайте трохи згадаємо ситуацію 2015 року, коли в Херсонській області були пошкоджені лінії електропередач, які йшли на Крим. Тоді на півострові виник величезний дефіцит електроенергії, були відключення. З 2014 року росіяни проклали чотири нитки електропередач з материка на 800 МВт та побудували дві теплоелектростанції – Балаклавську та Таврійську. Їхня потужність – близько 500 МВт кожної. Тобто було додатково заведено 1800 МВт електроенергії, проведена величезна реконструкція і таким чином вирішено питання електропостачання Криму.

Підрив ЛЕП в Херсонській області у 2015 році залишив Крим без електропостачання з України

Що там відбувається зараз? Важко точно оцінити ситуацію, але очевидно, що є великі пошкодження. Були удари по цих електростанціях, а також по підстанціях, які забезпечують транзит електроенергії з материка. Звісно, з’явився дефіцит і окупанти були змушені вдаватися до відключень.

Наскільки через це Крим перетвориться в «енергетичний острів», залежить від того, який обсяг пошкоджень у чотирьох транзитних ліній, які забезпечують 800 МВт з материка, і скільки ще пошкоджень отримають теплоелектростанції. Думаю, удари будуть продовжуватися, відповідно дефіцит електроенергії в Криму збільшуватиметься.

Як довго Крим може жити в графіках відключень?

Навіть якщо росіяни спробують відремонтувати ці об’єкти, а удари триватимуть, то дефіцит в Криму надовго.

«Якщо пальне на заправках не продається, то що заливати в генератори?»

Який взагалі потенціал міцності у кримської енергосистеми?

В принципі, там достатньо розвинуті розподільчі мережі, магістральні мережі, підстанції плюс були побудовані дві електростанції. Справедливості заради, варто сказати, що після 2014 року було проведено величезний обсяг робіт. Тому енергосистема достатньо стійка, але знову-таки все залежить від інтенсивності обстрілів. Покласти можна будь-яку систему. Зараз вона однозначно виснажується, тим більше, що для її ремонту потрібні матеріали та обладнання, а логістика для постачання наразі в Криму достатньо непроста.

Більшість енергетичних об'єктів, збудованих там після окупації, вводилися в експлуатацію до 2020 року, коли Росія ще мала якісь можливості для закупівлі обладнання західного виробництва. Зараз такої можливості вже немає, лишилося китайське та частково індійське обладнання. Вони бензин та продукти харчування в Крим не можуть завезти, що вже казати про комплектуючі для енергетики. Тому точно будуть проблеми з ремонтом та відновленням.

Перетворення півострова Крим на острів – це стратегічне завдання в цілому для цієї війни

Чи виникає на півострові накопичувальний ефект, коли проблеми з електрикою множаться на дефіцит палива? Бо українці осилили енергетичну кризу значною мірою завдяки масовому використанню генераторів, що працюють на паливі.

Якщо знову повернутися в 2014 рік, коли були пошкоджені енерголінії, що йшли до Криму з України, то електропостачання на півострові тоді на 30-40% здійснювалося за рахунок генераторів. А зараз вже альтернативи немає: якщо пальне на заправках не продається, то що заливати в генератори? І навіть якщо ті генератори вдасться запустити, думаю, вони все одно не покриють втрачені обсяги генерації.

Вибух на Таврійській ТЕС в червні 2026 року

Залізнична, автомобільна, морська логістика в Криму перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Чи лишилися у Росії відносно безпечні альтернативні шляхи для доставки на півострів палива, трансформаторів?

Я таких не бачу, особливо з урахуванням того, що в Криму взагалі зупинили продаж пального на заправках, окрім як для критичних підприємств. Але все залежить від дій наших військових – наскільки вони зможуть перекрити ці шляхи та як довго утримувати таку ситуацію. Думаю, що зможуть. Перетворення півострова Крим на острів – це стратегічне завдання в цілому для цієї війни.

Ми ж розуміємо, що таке енергетика сьогодні – вона забезпечуэ основні складові цивілізованого життя. Якщо не буде електроенергії – не буде тепла, води, каналізації, нічого… А в таких умовах люди жити не захочуть. Всі ж бачать ці автомобільні черги з Криму зараз. Ті численні росіяни, які переїхали до Криму за красивим життям, морем, курортами, опинилися в ситуації, коли там не можна жити не те що цивілізовано, а взагалі. Що їм там тепер робити? І вони повертаються на материк.

Якщо така ситуація буде ще довго тривати, думаю, в Криму залишаться тільки корінні мешканці – українці та кримські татари, які жили там до окупації. Але їх буде менше.

Крим порожніє. Росіяни в паніці збирають речі

Росіяни давно виношують ідею живлення Криму через перепідключення окупованої Запорізької АЕС. Чи це реально?

Нереально. Все це дуже важко та небезпечно.

«У Криму ще не чіпали газопроводи і газорозподільчі станції»

Російська влада та кримські гауляйтери відверто панічно реагують на те, що відбувається. Вони просто були не готові до такого розвитку подій?

Ситуація дуже динамічно змінюється. Коли будувалася енергетика, алгоритми її захисту були зовсім іншими. Наприклад, абсолютно не передбачалися такі масовані удари дронами. І, якщо відверто, то і ми не були готові до такої ситуації. Захисні споруди для таких великих енергетичних об'єктів, як ми переконалися, особливо не допомагають. «Черепахи» можна робити, але воно теж не працює.

І нам, до речі, теж треба висновки робити. Хіба минулого року ми не передбачали, що взимку нам будуть класти енергетику? Але, на жаль, не дуже багато змогли захистити.

Які ще енергетичні об’єкти в Криму не охоплені ударами?

Наскільки я знаю, ще не чіпали газопроводи і газорозподільчі станції. Є газопровід на Севастополь, який ще ми будували, потім росіяни побудували ще один. По одному газ йде з Росії, по іншому – з власного видобутку. Свого часу Крим був дефіцитним по газу, і його газова інфраструктура потенційно вразлива.

Чи є в Криму потенціал розвитку власної генерації, чи він ще протягом довгого часу буде залежний від материка?

По суті, єдиний вихід для незалежності від материка – це атомна енергетика. Свого часу було прийняте рішення будувати в Криму атомну електростанцію. Навіть було майже завершено будівництво першого блоку в 1000 МВт, вже проводилися пусконалагоджувальні роботи. Але після Чорнобильської аварії був запроваджений мораторій на спорудження нових атомних блоків, будівництво було зупинено, а потім цей енергоблок розікрали.

Звісно, зараз ніхто там швидко АЕС не побудує. Єдина швидка альтернатива – це відновлення високовольтних ліній електропередач з української сторони. Як тільки звільнимо Крим, одразу відновимо ці лінії, відремонтуємо електростанції… Ну, і потім подумаємо на майбутнє про будівництво малих модульних реакторів.

Єдина можливість – це швидше звільнити Крим і навести там лад

Наскільки раніше була популярною в Криму альтернативна енергетика і який її стан зараз?

Вона була популярною: і в Криму, і в Херсонській області дуже багато сонячних та вітряних генераторів. Навіть перша сонячна промислова електростанція станція у світі на сонячних батареях була побудована в 1970-х роках саме в Криму. Там стояли батареї, які використовувалися в космосі для орбітальних станцій. До 2014 року ДТЕК будував багато станцій – і вітряних, і сонячних. Що там відбувалося після окупації – важко сказати, але я не думаю, що Росія надто вкладається у відновлювальні джерела. Вони зробили ставку на ці дві нові електростанції.

До того ж, відновлювальна енергетика не є альтернативною. Якщо ви будуєте 100 МВт відновлювальної енергетики, то ви маєте тримати в резерві 80 МВт традиційної. Поки ті 100 МВт працюють, інші – «на чергуванні». Якщо не буде сонця і вітру, ви ж не будете вимикати споживачів, а підніматиме традиційні джерела. Відновлювана енергетика – це більше дорога іграшка для багатих країн.

Ви згадували про українців, кримських татар, які опинилися в Криму в окупації і які зараз страждають від цієї ситуації. Представництво президента України в Криму навіть радило їм тимчасово виїхати з півострова. Чи Україна може їм зараз якось допомогти?

Наші військові вибачаються за тимчасову незручність. Допомогти їм, на жаль, нема можливості. Хіба що партизанами передавати генератори або на парашутах скидати. Єдина можливість – це швидше звільнити Крим і навести там лад: підключити наші енерголінії та відремонтувати електростанції. Думаю, цього буде достатньо, щоб підняти Крим.

Павло Вуєць, «Главком»