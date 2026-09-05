Удар РФ по підприємству в Кам'янському забрав життя людей під час робочої зміни

Російська атака на промислове підприємство забрала життя п'ятьох людей

У Кам'янському рятувальники дістали з-під завалів промислового підприємства тіло ще однієї загиблої людини. Кількість жертв нічної російської атаки зросла до п'яти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Ще п'ятеро людей постраждали внаслідок удару. Троє з них перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Серед загиблих – працівники атакованого підприємства. Четверо з них працювали слюсарем, електриком, гідравліком та машиністом. У момент російського удару вони перебували на робочій зміні.

У Кам'янському оголошено жалобу за загиблими внаслідок атаки. «Це терор проти людей. Проти тих, хто працює і тримає економіку. Проти наших підприємств і наших міст», – йдеться у повідомленні глави ОВА. Влада області висловила співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, 2 вересня російські війська атакували продуктові склади торговельної мережі у Дніпрі. Внаслідок удару виникли руйнування та пожежа, під завалами загинув чоловік. Ще кілька людей дістали поранення.

У ніч проти 26 серпня російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Загинули двоє шахтарів – 52-річний Віталій Семенов та 48-річний Ілля Русаненко. Чоловіки саме поверталися додому після робочої зміни. Один із них працював гірником на допоміжних роботах, інший – підземним електрослюсарем.

Згодом, у ніч проти 31 серпня, російські війська знову вдарили по одній із шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару працівник підприємства зазнав поранення. Йому надали першу допомогу та доправили до лікарні. У ДТЕК повідомляли, що стан чоловіка був стабільним.