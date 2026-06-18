«Уся Москва горить нах*ен!» Жителі російської столиці у паніці тікають із міста після атаки дронів (відео)

Під ударом безпілотників опинилися ключові інфраструктурні об'єкти Москви та Підмосков'я

Панічні настрої серед мешканців Москви та Підмов'я стрімко зростають. У ніч та зранку під ударом безпілотників опинилися ключові інфраструктурні об'єкти регіону. Люди масово покидають місто та область, інформує «Главком».

Паніка у Москві та Підмосков'ї

У соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.

Російська влада традиційно звітує про «успішне збиття десятків дронів», проте кадри руйнувань та реальних прильотів спростовують ці заяви. У мережі з'являється все більше відео від переляканих жителів, які дивуються, чому «війна прийшла до них у будинки».

«Я просто не думала, що війна нас ось так торкнеться», – бідкається інша мешканка Підмосков'я в аналогічних відеороликах, поки за її вікном палають стратегічні об'єкти.

Наслідки ранкової атаки

Удари по паливних об'єктах: Очевидці та моніторингові канали зафіксували густий чорний дим та масштабне займання в районі Капотні, де розташований найбільший нафтопереробний завод столиці РФ.

Очевидці та моніторингові канали зафіксували густий чорний дим та масштабне займання в районі Капотні, де розташований найбільший нафтопереробний завод столиці РФ. Колапс в авіації: Через загрозу нових ударів у чотирьох головних аеропортах Москви – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьєво» та «Жуковський» – негайно ввели план «Килим» та обмежили польоти.

Через загрозу нових ударів у чотирьох головних аеропортах Москви – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьєво» та «Жуковський» – негайно ввели план «Килим» та обмежили польоти. Відсутність сповіщень: Місцеві мешканці масово скаржаться у пабліках на те, що сирени повітряної тривоги не вмикалися, а рятувальники Росії не надіслали жодних попереджувальних повідомлень.

«Главком» писав, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Після удару на території підприємства спалахнули масштабні пожежі, кадри яких поширилися в мережі.

Нагадаємо, 16 червня дрони вже атакували найбільший НПЗ Москви в районі Капотні – після удару підприємство тимчасово зупинило роботу. До слова, Московський НПЗ є критично важливим для паливної інфраструктури РФ, оскільки постачає пальне й столичним аеропортам.