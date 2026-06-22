Безпілотники атакували Москву та область

Мер Москви заявив про збиття одинадцяти дронів на підльоті до міста

У ніч на 22 червня мер Москви Сергій Собянін заявив у своєму Telegram-каналі про збиття безпілотників, які летіли на російську столицю. Про це пише «Главком».

За його словами, близько 03:00 сили ППО Міноборони РФ спочатку нібито збили один дрон, а згодом чиновник повідомив про збиття ще п'яти БпЛА. Приблизно о 03:35 Собянін заявив про знищення ще п'яти безпілотників на підльоті до міста. Російський мер зазначив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+ повідомили про численні фіксації прольоту невідомих БпЛА у різних містах Московської області. У мережі також поширили відеокадри, на яких зафіксовано рух дронів у небі. Інформації щодо влучань чи інших наслідків атаки на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.