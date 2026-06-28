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В російському Слов'янську-на-Кубані атаковано НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В російському Слов'янську-на-Кубані атаковано НПЗ
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки на НПЗ розгорілася пожежа

У ніч на 28 червня у Краснодарському краю у місті Слов'янськ-на-Кубані було атаковано нафтопереробний завод. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Внаслідок атаки на НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Горять резервуари. Над заводом піднявся густий, чорний дим.

Росіяни пишуть, що Слов'янськ-на-Кубані атакували безпілотники. 

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Слов'янський нафтопереробний завод (також відомий як «Слов'янськ Еко») – велике підприємство нафтопереробної промисловості Росії, розташоване на південній околиці міста Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю. Слов'янський НПЗ є важливим військовим об'єктом. Він переробляє до 5,2 млн тонн сировини на рік та цілеспрямовано працює на забезпечення армії РФ.

Як відомо, у ніч на 15 червня безпілотники вдарили по російській Тулі. У Тулі пролунала серія потужних вибухів. Росіяни писали про масовану атаку БпЛА. Внаслідок ударів у місті розгорілася масштабна пожежа.

Також у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії. 

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. 

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування. 

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним. 

Теги: пожежа вибух росія

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