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У Сумах пролунав вибух: влада повідомила наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Сумах пролунав вибух: влада повідомила наслідки
У Сумах було чутно вибух
фото ілюстративне

Артем Кобзар повідомив, що вибух, який пролунав у місті, не завдав шкоди

Увечері 4 серпня у Сумах прогримів потужний вибух. Наслідки повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає «Главком».

Спершу моніторигові канали повідомили, що у місті було чутно вибух. Згодом інформацію підвердила місцева влада.

Наразі не повідомлялось про причину вибуху, але у місті була оголошена повітряна тривога, а раніше Повітряні Сили України повідомляли про рух керованих авіаційних бомб на Сумщину.

Своєю чергою Артем Кобзар повідомив, що вибух, який пролунав у місті, не завдав шкоди. Обійшлося без постраждалих.

На місці працюють усі відповідні служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, росіяни атакували залізничний вокзал у Сумах двома безпілотниками.

До слова, російська терористична армія активно тестує на території України новий ударний дрон «Італмас», при цьому особливо інтенсивним обстрілам піддається місто Суми. Про це повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Раніше російські війська вчергове атакували Суми ударними безпілотниками. Один з дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності, пошкодивши будівлю Сумської обласної державної адміністрації.

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Теги: вибух Суми

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