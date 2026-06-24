У Печерському районі стався вибух у квартирі (відео)

Інцидент трапився на бульварі Миколи Міхновського

У Печерському районі столиці стався вибух у житловому будинку. Про це повідомляють місцеві пабліки, оприлюднюючи відео з місця події, інформує «Главком».

За попередніми даними, інцидент трапився в квартирі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 32. На опублікованих у мережі кадрах видно густі клуби світло-сірого диму, що піднімаються з одного з балконів багатоповерхівки.

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Очевидці на відео закликають сусідів терміново закривати вікна та балкони через сильне задимлення. Офіційної інформації від ДСНС щодо причин вибуху та можливих постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Надзвичайна подія сталася на вулиці Степана Рудницького – в одній із квартир на першому поверсі стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнуванням.