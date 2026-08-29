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Четверо людей зникли безвісти після удару РФ по складах на Київщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Четверо людей зникли безвісти після удару РФ по складах на Київщині
Рятувальники досі гасять осередки вогню
фото: ДСНС Київщини

Через російський удар та подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях

На Київщині тривають аварійно-рятувальні роботи та невідкладні слідчі дії. Поліцейські спільно з представниками СБУ та Офісу Генпрокурора встановлюють всі деталі, а головне – чому склад із боєприпасами був розташований серед звичайних житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

За даними Вигівського, станом на 17:05 відомо про 37 загиблих людей. Особи багатьох з них ще встановлюють. Четверо людей вважаються зниклими безвісти – поліцейські та рятувальники продовжують пошуки.

«Через російський удар та подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях», – повідомив Вигівський.

Рятувальники досі гасять осередки вогню.

На території громади розгорнуті намети ДСНС та поліції – там можна отримати допомогу, зокрема психологічну. Працюють мобільні підрозділи сервісного центру МВС та міграційної служби, де відновлюють документи. Патрульні вже частково відновили рух трасою Київ – Житомир.

«Від ночі ми залучили максимальну кількість сил і засобів з чотирьох регіонів України. Попри масштаби руйнувань маємо оперативно ліквідувати всі наслідки і дати можливість людям повернутися до своїх осель», – підсумував міністр.

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок російської атаки на Київщині ворожий безпілотник влучив у склад у селі Мила, після чого розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру та житлову забудову.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. На місці працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків трагедії та евакуація мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський також наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками, та заявив про необхідність встановити відповідальних за такі рішення.

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Теги: міністр прокурор рятувальники боєприпаси евакуація Київщина

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