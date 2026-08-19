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Обмін військовополоненими. Лубінець провів переговори з російською омбудсманкою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Обмін військовополоненими. Лубінець провів переговори з російською омбудсманкою
Лубінець розкрив результати переговорів із РФ щодо зниклих військових
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Після перемовин російська сторона повідомила про місцеперебування 79 українських військових, які вважалися зниклими безвісти

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони обговорили пошук зниклих безвісти, обмін військовополоненими та низку гуманітарних питань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Лубінця.

Одним із головних результатів переговорів стала інформація про українських військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин.

«Російська уповноважена з прав людини повідомила, що верифікувала 79 осіб, які вважалися безвісти зниклими», – повідомив Лубінець.

Сторони також обговорили продовження обмінних процесів. Російська сторона поінформувала українського омбудсмана про відвідування декількох місць, де утримуються українські військовополонені.

За словами Лубінця, Лантратова вирішила запустити системний моніторинг місць утримання українських військовополонених із залученням усієї регіональної структури. Таким чином, відповідні відвідування мають відбуватися постійно.

Окрему увагу під час переговорів приділили українським військовополоненим, які постраждали в Оленівці.

Лубінець наголосив, що очікує відповіді на лист від родин військовополонених з Оленівки, який передав російській стороні під час попередньої зустрічі. Український омбудсман також акцентував на необхідності першочергового звільнення постраждалих військовополонених.

Під час зустрічі сторони обмінялися листами. Російській стороні передали листи для українських військовополонених від їхніх родин, а Україна отримала послання від захисників для їхніх сімей.

Ще одним напрямом переговорів стала ситуація з незаконно утримуваними цивільними українцями. Лубінець порушив питання створення моніторингової місії з числа іноземних омбудсманів. За його словами, наразі ця пропозиція опрацьовується.

Крім того, сторони працюють над можливістю організації телефонних дзвінків українських військовополонених своїм рідним та іншими гуманітарними питаннями.

Нагадаємо, що у середу, 19 серпня, з російського полону додому повернулися 103 українські воїни. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. За словами президента, додому повертаються, зокрема, воїни, які захищали Маріуполь, а також Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

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Теги: обмін полоненими переговори Лубінець

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