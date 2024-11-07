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Шмигаль назвав категорію громадян, яка отримує 98% повісток

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Шмигаль назвав категорію громадян, яка отримує 98% повісток
Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі
фото: forumkyiv.org

Тільки 2% повісток за два останні місяці було розіслано людям, які працюють

За останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі, передає «Інтерфакс».

«Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним», – пояснив глава уряду.

За його даними, тільки 2% повісток за два останні місяці було розіслано людям, які працюють. Шмигаль зауважив, що нині реєстри дозволяють відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.

«Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно. «Оберіг» підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім», – наголосив прем'єр.

За його словами, державі критично необхідно платити кошти військовим. «Ви знаєте, що мобілізація триває. Кількість мобілізованих оголошували 250 тис. – це плюсом до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно», – підкреслив очільник уряду.

Нагадаємо, «Укрпошта» вже займається доставкою 20 тисяч повісток від територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для військовозобов'язаних громадян. 

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток. 

До слова, Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом.

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Теги: податки мобілізація Денис Шмигаль повістка військовозобов'язаний

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