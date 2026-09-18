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Після паломництва хасидів Умані загрожує екологічна катастрофа

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після паломництва хасидів Умані загрожує екологічна катастрофа
Екологи забили на сполох після Рош га-Шана в Умані
фото: Державна екологічна інспекція Центрального Округу

Екологи зафіксували масштабне засмічення річки Уманка та стихійні сміттєзвалища у різних частинах міста

Після завершення масового святкування Рош га-Шана в Умані екологи зафіксували масштабне засмічення річки Уманка побутовими відходами та пластиком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію Центрального округу.

Як зазначили в інспекції, Уманка є частиною водного ланцюга: вона живить річку Ятрань, яка впадає у Південний Буг. За оцінкою екологів, сміття з Уманки може розноситися течією на десятки кілометрів, створюючи загрозу для якості води, флори та фауни басейну Південного Бугу.

Інспектори викликали правоохоронців для встановлення винних та задокументували засмічення прибережних смуг і акваторії річки. У разі встановлення конкретних порушників їм загрожують штрафи та відшкодування завданої довкіллю шкоди.

Річка Уманка після святкування Рош га-Шана
Річка Уманка після святкування Рош га-Шана
фото: Державна екологічна інспекція Центрального Округу
Пластикові пляшки, паковання та інші відходи потрапили до водойми та прибережної зони
Пластикові пляшки, паковання та інші відходи потрапили до водойми та прибережної зони
фото: Державна екологічна інспекція Центрального Округу

Крім того, екологи виявили у різних частинах Умані значну кількість несанкціонованих і стихійних сміттєзвалищ. Побутові відходи складали у не передбачених для цього місцях.

Під час рейду інспектори виявили стихійні сміттєзвалища
Під час рейду інспектори виявили стихійні сміттєзвалища
фото: Державна екологічна інспекція Центрального Округу
Сміття накопичилося поблизу водовідвідних споруд та на прилеглій території
Сміття накопичилося поблизу водовідвідних споруд та на прилеглій території
фото: Державна екологічна інспекція Центрального Округу

Державна екологічна інспекція Центрального округу направила Уманській міській раді вимогу негайно ліквідувати всі виявлені стихійні сміттєзвалища. Наразі місцева влада та комунальні служби приводять територію громади до належного санітарно-екологічного стану.

Нагадаємо, що у 2026 році Рош га-Шана – єврейський Новий рік – розпочався із заходом сонця 11 вересня та завершився ввечері 13 вересня.

Одним із найвідоміших місць святкування Рош га-Шана за межами Ізраїлю є Умань на Черкащині. Щороку сюди приїжджають брацлавські хасиди, аби зустріти Новий рік біля могили рабі Нахмана – засновника брацлавського напряму хасидизму.

Після завершення цьогорічного святкування комунальні служби вивезли з Умані понад 200 тонн сміття. Значну частину відходів зібрали у районах масового перебування паломників. Водночас цьогоріч паломництво принесло Умані рекордні надходження від туристичного збору. За підсумками перебування хасидів місто отримало найбільшу суму такого збору за весь час проведення паломництва.

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Теги: сміття екологія Умань хасиди

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