Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії

Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі

Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети

До України прибула друга партія літаків F-16 для України від Данії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково», – йдеться в повідомленні.

Глава держави наголосив, що якби всі партнери були саме такими рішучими, то вже б вдалось унеможливити російський терор.

«Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові!», – додав він.

Нагадаємо, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.