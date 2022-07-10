Перейшли на бік окупантів: поліцейських із Луганщини підозрюють у держраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури дев’ятьом співробітникам поліції повідомлено про підозру у державній зраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури дев’ятьом співробітникам поліції повідомлено про підозру у державній зраді

У ході «працевлаштування» підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур

Дев’ятьох поліцейських із Луганщини підозрюють у держраді. Про це інформує Офіс генерального прокурора. За даними слідства, навесні 2022 року чинні працівники Нацполіції області, попри складену ними присягу, зрадили українській державі та перейшли на бік ворога.

Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев’ять співробітників поліції пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ.

У ході «працевлаштування» підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур – так званих «Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР» та «прокуратуры Троицкого района ЛНР».

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури дев’ятьом співробітникам поліції повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську.

Нагадаємо, досудове розслідування у справі про державну зраду народного депутата від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука завершили.

Додамо, що 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було упізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.