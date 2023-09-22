Байден сказав, коли в Україну надійдуть перші танки Abrams

Перші американські танки Abrams прибудуть до України вже наступного тижня

Президент США Джо Байден заявив, що перші американські танки Abrams прибудуть до України вже наступного тижня. Також Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні, куди увійде більше артилерії, боєприпасів та протитанкової зброї. Про це повідомляє CNN.

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«Я сьогодні погодив новий пакет допомоги, який містить більше артилерії, снарядів, протитанкової зброї. І також наступного тижня перші танки «Абрамс» будуть доставлені в Україну», – сказав Байден.

Він додав, що «це все, щоб врятувати майбутнє свободи, і Америка ніколи від цього не відступить».

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Як повідомлялося, у середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу.

До слова, Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку. Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру. Пакет також містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси, які «ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ