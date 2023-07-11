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Новий член наглядової ради «Центренерго» виявився фанатом... комуністів і Жириновського (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий член наглядової ради «Центренерго» виявився фанатом... комуністів і Жириновського (фото)
За попередньою інформацією, Володимира Величка призначено членом «Центренерго»
фото з відкритих джерел

Величко у 2014 році балотувався до Верховної Ради від комуністичної партії зі слоганом Жириновського

Фонд держмайна України ініціював нові позачергові збори зі зміни членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго», 78% акцій якого належать державі. Згідно з розпорядженням Кабміну, помічника глави компартії Петра Симоненка Володимира Величка погоджено на посаду члена наглядової ради «Центренерго».

У мережі з'явився цікавий факт про Величка. Зокрема, у 2014 році він балотувався до Верховної Ради від комуністичної партії, використавши у рекламній кампанії слоган нині покійного російського політика Володимира Жириновського «Я не считаю ваши голоса, я их слышу». 

У цей період Величко був членом Комуністичної партії України (КПУ). На виборах президента України 2014 року був довіреною особою кандидата від КПУ Петра Симоненка у виборчому округу №80 (Запорізька область).

Величко у 2014 році балотувався до Верховної Ради від комуністичної партії з гаслом Жириновського
Величко у 2014 році балотувався до Верховної Ради від комуністичної партії з гаслом Жириновського
фото: з відкритих джерел

У 2015 році Величко балотувався та був обраний депутатом Запорізької обласної ради від партії «Наш край». На той час і дотепер – безпартійний. У 2019 році Величко балотувався до Верховної Ради дев'ятого скликання за 74 округом (м. Запоріжжя) як безпартійний самовисуванець.

Крім того, за останні роки Величко брав участь у конкурсах на посади:

  • Голову Державного космічного агентства
  • Голови Державної податкової служби
  • директора Бюро економічної безпеки України
  • Голову НАЗК
  • Державного секретаря Міністерства економіки
  • Державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля.
  • першого заступника Голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Нагадаємо, збільшення імпорту електроенергії в ті години, коли це найбільше потрібно енергосистемі, стане ознакою ефективності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепів).

До слова, Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них – п'ять обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку.

Теги: росія Петро Симоненко депутат Володимир Жириновський Центренерго

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