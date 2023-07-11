Новий член наглядової ради «Центренерго» виявився фанатом... комуністів і Жириновського (фото)

Величко у 2014 році балотувався до Верховної Ради від комуністичної партії зі слоганом Жириновського

Фонд держмайна України ініціював нові позачергові збори зі зміни членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго», 78% акцій якого належать державі. Згідно з розпорядженням Кабміну, помічника глави компартії Петра Симоненка Володимира Величка погоджено на посаду члена наглядової ради «Центренерго».

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У мережі з'явився цікавий факт про Величка. Зокрема, у 2014 році він балотувався до Верховної Ради від комуністичної партії, використавши у рекламній кампанії слоган нині покійного російського політика Володимира Жириновського «Я не считаю ваши голоса, я их слышу».

У цей період Величко був членом Комуністичної партії України (КПУ). На виборах президента України 2014 року був довіреною особою кандидата від КПУ Петра Симоненка у виборчому округу №80 (Запорізька область).

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Величко у 2014 році балотувався до Верховної Ради від комуністичної партії з гаслом Жириновського фото: з відкритих джерел

У 2015 році Величко балотувався та був обраний депутатом Запорізької обласної ради від партії «Наш край». На той час і дотепер – безпартійний. У 2019 році Величко балотувався до Верховної Ради дев'ятого скликання за 74 округом (м. Запоріжжя) як безпартійний самовисуванець.

Крім того, за останні роки Величко брав участь у конкурсах на посади:

Голову Державного космічного агентства

Голови Державної податкової служби

директора Бюро економічної безпеки України

Голову НАЗК

Державного секретаря Міністерства економіки

Державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля.

першого заступника Голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Нагадаємо, збільшення імпорту електроенергії в ті години, коли це найбільше потрібно енергосистемі, стане ознакою ефективності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепів).

До слова, Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них – п'ять обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку.