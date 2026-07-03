Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента

Ворожі ракети на шахеди оснащено компонентами 2025 року, виробленими у США, Німеччині, Японії, Тайваню, Швейцарії та Китаї

Владислав Власюк: кожна масована атака демонструє масштаб залежності російського військово-промислового комплексу від західних технологій

Радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що під час останнього комбінованого удару по Києву, 2 липня росіяни використали близько 35 тис. іноземних електронних компонентів. Як повідомляє «Главком», про це сьогодні посадовець заявив журналістам.

Власюк пояснив, що українські фахівці аналізують уламки збитих ракет і дронів, визначають кількість електроніки в кожному типі озброєння та на основі цього підраховують загальний обсяг використаних компонентів.

«Ми досліджуємо кожен окремий засіб ураження, аналізуємо його склад і можемо оцінити, скільки електронних компонентів було використано під час конкретної атаки», – зазначив він.

За словами радника президента, зібрані дані використовуються для роботи з урядами держав-партнерів та виробниками електроніки з метою перекриття каналів постачання критичних деталей до Росії.

Уповноважений президента з питань санкційної політики додав: кожна масована атака окупантів демонструє масштаб залежності російського військово-промислового комплексу від західних технологій.

Зокрема, ракети Х-101, балістичні ракети «Іскандер», комплекси С-300 і С-400, а також дрони Shahed оснащені компонентами 2025 року, вироблені у США, Німеччині, Японії, Тайваню, Швейцарії та Китаї. Власюк перерахував назви компаній (AMD, Intel, Infineon, Raspberry Pi та інші), компонентами яких користуються росіяни у своєму оборонному секторі.

Крім цього, Владислав Власюк озвучив інформацію про кількість випущених дронів та ракет проти Києва та Київської області за шість місяців цього року. Це – понад 5,7 тис. ударних безпілотників та сотні ракет різних типів.

«За першу половину цього року по Києву та Київській області було застосовано 5,7 тис. «Шахедів». Також було використано 280 балістичних ракет, 340 крилатих ракет, 36 «Цирконів», п’ять «Кинджалів» та один «Орєшнік», – сказав Власюк.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій.

Станом на 3 липня, кількість загиблих склала 30 осіб.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці заявив, що Росія, безумовно, отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на 2 липня.