Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента
Ворожі ракети на шахеди оснащено компонентами 2025 року, виробленими у США, Німеччині, Японії, Тайваню, Швейцарії та Китаї
фото: glavcom.ua

Владислав Власюк: кожна масована атака демонструє масштаб залежності російського військово-промислового комплексу від західних технологій

Радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що під час останнього комбінованого удару по Києву, 2 липня росіяни використали близько 35 тис. іноземних електронних компонентів. Як повідомляє «Главком», про це сьогодні посадовець заявив журналістам.

Власюк пояснив, що українські фахівці аналізують уламки збитих ракет і дронів, визначають кількість електроніки в кожному типі озброєння та на основі цього підраховують загальний обсяг використаних компонентів.

«Ми досліджуємо кожен окремий засіб ураження, аналізуємо його склад і можемо оцінити, скільки електронних компонентів було використано під час конкретної атаки», – зазначив він.

За словами радника президента, зібрані дані використовуються для роботи з урядами держав-партнерів та виробниками електроніки з метою перекриття каналів постачання критичних деталей до Росії.

Уповноважений президента з питань санкційної політики додав: кожна масована атака окупантів демонструє масштаб залежності російського військово-промислового комплексу від західних технологій.

Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента фото 1
фото: glavcom.ua
Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента фото 2
фото: glavcom.ua

Зокрема, ракети Х-101, балістичні ракети «Іскандер», комплекси С-300 і С-400, а також дрони Shahed оснащені компонентами 2025 року, вироблені у США, Німеччині, Японії, Тайваню, Швейцарії та Китаї. Власюк перерахував назви компаній (AMD, Intel, Infineon, Raspberry Pi та інші), компонентами яких користуються росіяни у своєму оборонному секторі.

Крім цього, Владислав Власюк озвучив інформацію про кількість випущених дронів та ракет проти Києва та Київської області за шість місяців цього року. Це – понад 5,7 тис. ударних безпілотників та сотні ракет різних типів.

«За першу половину цього року по Києву та Київській області було застосовано 5,7 тис.  «Шахедів». Також було використано 280 балістичних ракет, 340 крилатих ракет, 36 «Цирконів», п’ять «Кинджалів» та один «Орєшнік», – сказав Власюк.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій.

Станом на 3 липня, кількість загиблих склала 30 осіб.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці заявив, що Росія, безумовно, отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на 2 липня.

Читайте також:

Теги: Владислав Власюк ракетна атака росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня 2026 року росіяни поцілили по житлових будинках
Мама ведучої Тали Калатай опинилась під завалами: будинок зруйновано повністю
Вчора, 12:13
Путін захопився літаком та потрапив на камери
«Путін впав у дитинство?» Диктатор пестив літак з дивним виразом обличчя (фото)
26 червня, 17:07
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії на рік
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії на рік
24 червня, 19:51
Росія посилила удари по прикордонню
Ракети, КАБи та дрони. Росія накрила вогнем десятки населених пунктів Сумщини
23 червня, 08:42
Палає нафтопереробний завод під Москвою
Російські пропагандисти після дронових атак на Московський регіон назвали масштаби повітряного удару
18 червня, 09:36
Путін вийшов до людей під охороною спецпризначенців
Путін перестав ховатися? Диктатор уперше за рік вийшов до людей, але є нюанс (відео)
17 червня, 19:50
Американський лідер зауважив про можливість посилення санкцій проти Росії
Трамп зробив заяву про санкції проти російської нафти
16 червня, 16:15
Підприємство входить до п'ятірки найбільших виробників газопереробної, нафтохімічної та органосинтетичної продукції в Росії та Східній Європі
У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ
10 червня, 05:00
Уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки
Генштаб підтвердив ураження російського корабля та порохового заводу
4 червня, 15:46

Події в Україні

Волинь: жінка піде під суд за спробу продати шестирічного сина
Волинь: жінка піде під суд за спробу продати шестирічного сина
Китай зайняв позу страуса? Україна б’є на сполох через імпортні начинки у російських дронах і ракетах
Китай зайняв позу страуса? Україна б’є на сполох через імпортні начинки у російських дронах і ракетах
Харківщина розширила зону обов'язкової евакуації цивільних
Харківщина розширила зону обов'язкової евакуації цивільних
Буданов звернувся до світу: захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який дивиться на ваші кордони
Буданов звернувся до світу: захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який дивиться на ваші кордони
Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента
Під час атаки на Київ 2 липня росіяни використали 35 тис. іноземних електронних компонентів – Уповноважений президента
СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі «Саки»
СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі «Саки»

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua