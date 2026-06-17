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Путін перестав ховатися? Диктатор уперше за рік вийшов до людей, але є нюанс (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін перестав ховатися? Диктатор уперше за рік вийшов до людей, але є нюанс (відео)
Путін вийшов до людей під охороною спецпризначенців
скріншот з відео

Публічну появу президента РФ супроводжували не лише охоронці у цивільному, а й озброєні бійці спецпідрозділу

Російський диктатор Володимир Путін уперше майже за рік з'явився серед людей просто неба та поспілкувався з громадянами без звичних бар'єрів. Водночас публічний вихід супроводжувався безпрецедентними заходами безпеки, що лише підкреслило побоювання Кремля щодо можливих загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Путін з'явився серед людей у Казані під посиленою охороною

Путін вийшов до людей на території Казанського кремля, де розпочався саміт «Росія – АСЕАН». На оприлюднених кадрах видно, як президент РФ підходить до груп громадян та коротко спілкується з ними.

Втім увагу спостерігачів привернув не лише сам факт появи диктатора серед людей, а й склад його супроводу. Окрім охоронців у цивільному одязі, поруч із Путіним перебували бійці в камуфляжі та зі спеціальними засобами захисту.

Представник дослідницької групи Conflict Intelligence Team припустив, що йдеться про спецназ Федеральної служби охорони Росії, який відповідає за безпеку глави держави.

Публічні виходи як елемент політичної демонстрації

Як зазначають журналісти, Путін уже неодноразово використовував подібні публічні виходи у складні для себе політичні періоди. Зокрема, один із перших виходів до людей після пандемії відбувся невдовзі після заколоту ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Експерти повідомляють, що поява президента РФ відбулася на тлі повідомлень про зниження рівня підтримки влади та проблем російської армії на фронті.

Тривала пауза у регіональних поїздках

За даними ЗМІ, візит до Казані став першою поїздкою Путіна до російських регіонів із листопада минулого року. Настільки тривалих перерв між подібними поїздками не фіксували навіть під час пандемії COVID-19.

Раніше також повідомлялося, що під час міжнародного візиту до Казахстану після понад п'ятимісячної паузи кортеж російського президента супроводжував спеціальний бронеавтомобіль із місцем для кулеметника.

Останній раз до цього Путін виходив до людей у липні 2025 року в Санкт-Петербурзі. Тоді він зупинив свій лімузин і поспілкувався з громадянами на вулиці.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що внутрішньополітична ситуація в Росії демонструє ознаки зростання суспільного невдоволення. За його словами, навіть закриті аналітичні матеріали, які надходять до Кремля, фіксують погіршення настроїв серед населення та зростання протестних тенденцій у російських регіонах.

Теги: росія путін

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