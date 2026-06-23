Ракети, КАБи та дрони. Росія накрила вогнем десятки населених пунктів Сумщини

За добу під ударами опинилися 23 населені пункти у 13 громадах області. Внаслідок атак поранено дев’ятьох людей, пошкоджено житлові будинки, школи, цивільну інфраструктуру та транспорт.

Російські війська протягом доби, з ранку 22 червня до ранку 23 червня, завдали майже 50 ударів по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися 23 населені пункти у 13 територіальних громадах, постраждали дев’ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Для обстрілів російські військові застосовували ракети, керовані авіабомби, артилерію, міномети, FPV-дрони та інші безпілотники.

фото: Націаональна поліція України

У Білопільській громаді внаслідок ракетного удару поранення отримали чотири людини – три жінки віком 61, 55 та 42 роки, а також 30-річний чоловік.

фото: Націаональна поліція України

У Сумській громаді через удари керованими авіабомбами постраждали 57-річний чоловік, дві жінки віком 35 і 47 років та 41-річний чоловік. Ще одного 41-річного чоловіка було травмовано внаслідок атаки ворожого дрона. Крім того, через детонацію вибухонебезпечного предмета тілесні ушкодження отримав 44-річний чоловік.

фото: Націаональна поліція України

Ворожі атаки спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури. У Ворожбянській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено ще один будинок та господарські споруди. У Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено житловий будинок.

фото: Націаональна поліція України

У Сумській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення та легковий автомобіль. Також внаслідок удару було знищено тролейбус.

фото: Націаональна поліція України

У Білопільській громаді пошкоджено навчальні заклади, багатоквартирні будинки, об’єкт цивільної інфраструктури та приватні домоволодіння. Руйнувань також зазнали Глухівська, Ямпільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Есманьська громади. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом доби з прикордонних громад Сумщини евакуювали 16 людей.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 1050 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 56 населених пунктів регіону, а поранення дістали семеро людей. Для атак окупанти застосовували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Найбільше ударів було завдано саме дронами – загалом російська армія використала 769 БпЛА різних типів, переважно FPV-дрони.