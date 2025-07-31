Суд помилково засудив вихідця з Донецька за держзраду

Правоохоронці переплутали окупанта з електриком, який з червня 2021 року працює в державі Оман

Феміда призначила 13 років вʼязниці та конфіскацію майна чоловіку, який навіть не був в Україні

Галицький районний суд міста Львова виправдав Дмитра Чаренкова від звинувачень у держзраді, участі у терористичній організації та незаконному збройному формуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

За версією обвинувачення, у період із 24 лютого до 1 червня 2022 року чоловік виконував обовʼязки «стрільця» першої роти пʼятого стрілецького батальйону 113 стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої «ДНР», що входить до складу 34 бригади 49 армії Російської Федерації і брав участь у боях на окупованій території Херсонської області.

Ймовірно, підставою для підозри стало відео на Youtube-каналі «Inform Napalm» під назвою «Мобилизация в «ДНР» 2022. Обращение к Путину». На відео солдати просять російського президента Путіна перевірити законність їхнього перебування у складі 34 бригади 49 армії РФ. Вони скаржаться, що командири ігнорують їхні скарги на неможливість продовжувати службу за станом здоровʼя. Один із них представляється як Дмитро Чаренков і говорить, що у нього вдома дружина і четверо дітей, його мобілізували, коли дружина була вагітна і згодом дитина народилась нездорова.

Слідчий СБУ заочно повідомив підозру уродженцю Донецька з такими ініціалами і слідство відбувалося за його відсутності. У справі проводилась портретна експертиза, яка підтвердила, що на відео зображено того самого Чаренкова. Для порівняння з відео експерту дали тільки одне фото Чаренкова з державної міграційної служби.

У листопаді 2023-го Галицький райсуд Львова заочно засудив чоловіка до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У квітні 2024-го до апеляційного суду звернувся адвокат. Він повідомив, що його клієнт Чаренков із червня 2021 року безвиїзно проживає і працює в державі Оман і про вирок дізнався лише після застосування обмежень до його банківського рахунку.

На підтвердження алібі Чаренкова адвокат надав документи на 516 аркушах. Суд отримав копії паспорта з відмітками про видачу віз і перетин кордону, копії посвідчення водія транспортного засобу, видане в Омані, копію картки резидента, де вказується професія на території Султанату Оман – «електрик з обслуговування електрообладнання», копію трудового договору.

Факт проживання і роботи Чаренкова в Омані підтверджується випискою із банківського рахунку, де відображені щомісячна плати за оренду житла, нарахування зарплати, оплата рахунків за інтернет та мобільний звʼязок протягом усього 2022 року, витрати на купівлю алкогольних напоїв у ліцензованих магазинах. Адвокат долучив також скриншоти постів чоловіка в Instagram у березні-червні 2022 року з автоматично зафіксованою геолокацією на території держави Оман.

На сайті «Миротворець» є інформація про схожого чоловіка 1990 р.н., який на фото зображений у військовій формі з шевронами «ДНР» і зі зброєю в руках. Серед його особливих прикмет – татуювання від плеча до ліктя лівої руки. На сторінці в «Однокласниках» він виклав сімейні фото, що узгоджується з інформацією на відеозаписі. На фотографії від 30 січня 2023 року цей солдат у військовій формі РФ тримає немовля на руках. На відміну від цієї особи, засуджений Чаренков не перебуває у зареєстрованому шлюбі та не має дітей.

Апеляційний суд вирок скасував і справа повторно розглядалася судом першої інстанції. Засуджений в Україну не повертався, але брав участь у судових засіданнях по відеоконференцзвʼязку. Сторона захисту ініціювала повторну портретну експертизу відеозапису, де експерт визнав, що на відео різні особи. Обвинуваченого виправдали у звʼязку з недоведеністю вчинення ним кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали троє російських агентів, які шпигували на Донеччині. Як встановило розслідування, зловмисники передавали окупантам координати Сил оборони, які воюють на Покровському напрямку.

До слова, Заводський районний суд міста Камʼянського Дніпропетровської області визнав громадянку винною у державній зраді.