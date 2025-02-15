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У Київській області люди на льоду знайшли уламки ворожого БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Київській області люди на льоду знайшли уламки ворожого БпЛА
Знайдений уламок ворожого БпЛА
фото: МРЦ ШР ДСНС України

Загрози для мешканців знайдені уламки не становлять

У Київській області на поверхні замерзлої водойми громадяни знайшли залишки ворожого БпЛА. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомляється, що громадяни помітили підозрілий предмет на льоду водойми приблизно за 300 метрів від берега. Після цього вони одразу зателефонували рятувальникам.

На місце прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Виявилося, що це залишки безпілотного літального апарата «Гербера», які не становили небезпеки для громадян.

Знайдений уламок ворожого БпЛА на кризі
Знайдений уламок ворожого БпЛА на кризі
фото: МРЦ ШР ДСНС України

Фахівці витягли їх на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження.

До слова, на Київщині сапери вилучили залишки ворожого БпЛА «Гербера». Як повідомив Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, місцеві мешканці помітили уламки та, запідозривши, що це фрагменти безпілотного літального апарата, повідомили відповідні служби.

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Теги: ДСНС уламки ракет дрон

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