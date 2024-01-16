Стало відомо, скільки тонн вантажів перевезла «Укрзалізниця» у 2023 році

З березня по грудень минулого року компанія перевозила щомісячно на 23% вантажів більше, ніж за аналогічний період 2022 року

У 2023 році через морські порти перевезено 22,3 млн тонн усіх вантажів

Упродовж 2023 року залізничним транспортом у всіх видах сполучень перевезено 148,4 млн тонн вантажів. Про це інформує «Укрзалізниця».

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Компанія з березня по грудень минулого року перевозила в середньому щомісячно на 23% вантажів більше, ніж за аналогічний період 2022 року – після широкомасштабного вторгнення.

У повідомленні зазначається, що через тимчасову окупацію територій, залізнична компанія не може вийти на показники вантажоперевезень до широкомасштабного вторгнення. Але після відкриття українського морського коридору та портів вдалося наростити перевезення на експорт.

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«Протягом минулого року нам вдалося наростити обсяги перевезень, хоч ворог всіляко намагався заблокувати транспортну систему країни, зокрема море. Завдяки злагодженій роботі наших спецслужб, військових, Мінвідновлення вдалося запустити український морський коридор. За 5 місяців роботи коридору залізниця перевезла в напрямку чорноморських портів 8,8 млн тонн вантажів. Це на 8,6% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли працював зерновий коридор. У грудні 2023 року ми вийшли на рекордне вивантаження — 3,8 млн тонн для чорноморських портів з початку повномасштабного вторгнення. Також залізниця майже на 33% наростила обсяги перевезень у напрямку портів Дунаю, зокрема транзитом через Молдову та Румунію. Загалом, якщо порівнювати березень-грудень 2022 року (період після широкомасштабного вторгнення) та аналогічний період 2023 року, ми збільшили загальні обсяги перевезень із 102 до 126 млн тонн», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Так, у 2023 році через морські порти перевезено 22,3 млн тонн усіх вантажів, а через сухопутні переходи — 34,4 млн тонн.

Загалом упродовж року «Укрзалізниця» щомісяця перевозила в середньому понад 12 млн тонн вантажів. Рекордним став листопад, коли залізницею було перевезено 14,1 млн тонн вантажів.

Найпомітніше минулого року виросли показники внутрішніх перевезень. У порівнянні з 2022 роком вони збільшилися на 11,4% — до 84,8 млн тонн.

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, скільки евакуаційних рейсів здійснила за рік. Компанія евакуювала у 2023 році понад 60 тисяч людей.