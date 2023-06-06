Підрив водосховища: елеватори компанії «Нібулон» опинилися під водою (відео)

Вода покрила перший поверх приміщення

Внаслідок підриву Каховської ГЕС під водою опинився зерновий термінал компанії «Нібулон». Наслідки підтоплення з’явилися у мережі.

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Як зазначається, перевантажувальний термінал компанії «Нібулон», який є основою філії Козацька, що розташований на території селища Козацьке Херсонської області, опинився під водою внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.

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На опублікованих кадрах видно, що вода покрила перший поверх приміщення.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Також за повідомленням представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, російські окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного підриву Каховської ГЕС. Юсов зауважив, що точні оцінки щодо потужності вибухівки будуть надані пізніше.