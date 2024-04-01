Після ударів про Кримському мосту, РФ будує залізницю з Ростова у Крим

Протягом місяця після ураження Керченського мосту окупанти використовували великі десантні кораблі для перевезення військового вантажу

Російські загарбники зводять залізничне сполучення між Ростовом та Кримом для забезпечення свого угруповання на тимчасово окупованому Півдні України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі Liga.net.

«Кримський міст зараз неспроможний пропускати великі навантаження через пошкодження, отримані внаслідок спільної операції ВМС та СБУ. Тому вони шукають альтернативу для того, щоб забезпечувати угруповання на окупованому півдні України та в Криму», – зазначив Плетенчук.

За його словами, протягом місяця після ураження Керченського мосту окупанти використовували великі десантні кораблі для перевезення військового вантажу.

Раніше повідомлялося, що окупанти зупиняли рух Кримським мостом, дев'ять потягів столи у черзі.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Триває 768-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.