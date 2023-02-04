По всій Україні повітряна тривога: у Білорусі злетіли винищувачі

«Беларускі Гаюн» повідомляє про зліт російського винищувача Міг-31К

Зранку у суботу, 4 лютого, в Україні було оголошено масштабну повтярну тривогу. Про це стало відомо з мапи повітряних тривог.

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Станом на 09:15 «почервоніли» усі регіони.

Карта тривог в Україні зараз виглядає так:

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«Беларускі Гаюн» повідомляє про зліт російського винищувача Міг-31К (носія гіперзвукових ракет «Кинжал»).

Як зазначають моніторники, близько 08:30-08:40 з аеродрому Мачулищі злетів літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У ВКС РФ. При цьому поки що незрозуміло, чи підняли в повітря винищувачі супроводу МіГ-31К.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

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А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.