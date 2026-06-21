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Politico: Українські далекобійні дрони-камікадзе стали головним козирем ГУР у глибоких ударах по Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Українські далекобійні дрони-камікадзе стали головним козирем ГУР у глибоких ударах по Росії
Ракетний безпілотник «Пекло здатний розвивати швидкість до 1000 км на годину
фото: Politico

Співробітники ГУР розповіли, що висока ефективність атак на РФ досягається завдяки комбінуванню різних видів безпілотників

Фахівці української військової розвідки ГУР під покровом ночі на засекреченому складі здійснюють збирання та підготовку до запуску безпілотних літальних апаратів далекої дії «Лютий». Ці керовані штучним інтелектом дрони-камікадзе здатні транспортувати до 60 кг вибухівки. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Командир спецпідрозділу з глибоких ударів із позивним «Вектор» назвав цю зброю ключовою перевагою України у поточному протистоянні, наголосивши, що тепер бойові дії перемістилися безпосередньо на російську територію. Кампанія, яка на початку 2024 року налічувала лише кілька десятків запусків на місяць, перетворилася на масштабну асиметричну операцію партизанського типу.

Зараз щоночі випускають по об'єктах у РФ від 200 до 300 безпілотників різного типу. Останньою масштабною атакою став удар по нафтопереробному заводу під Москвою у четвер, 18 червня, який спричинив сильні пожежі та паралізував роботу чотирьох столичних аеропортів, хоча російська сторона заявляла про масове збиття літальних апаратів.

Журналісти Politico, отримали унікальну можливість спостерігати за процесом підготовки місії за умов суворої секретності. Співробітники ГУР розповіли, що висока ефективність атак на РФ досягається завдяки комбінуванню ударних безпілотників «Лютий», спеціальних дронів-приманок без вибухівки для перевантаження протиповітряної оборони ворога, а також надшвидких реактивних безпілотників ракетного типу «Пекло». Технік із позивним «Логіст» зазначив, що модель «Пекло» обладнана особливою навігаційною системою та антеною, що дає змогу з високою точністю ліквідовувати навіть дрібні об'єкти.

Головними цілями для українських атак є військові об'єкти та нафтопереробні підприємства, які забезпечують боєздатність та фінансування російської армії. Військовий аналітик Маркус Райснер зауважив, що російська ППО не впорається з такими складними хвилями повітряних атак, а використання штучного інтелекту захищає дрони від систем радіоелектронної боротьби. Для прокладання унікальних нічних маршрутів пілоти ГУР використовують інтелектуальну програмну платформу Prisma, яка в реальному часі аналізує переміщення ворожих засобів ППО, логістику та погодні умови на основі досвіду попередніх років.

Зеленський покладає великі надії на цю повітряну кампанію і вже надіслав відкритий лист Володимиру Путіну із закликом до прямих мирних переговорів. Український лідер відверто назвав регулярні удари, серед яких і нещодавня успішна атака на Санкт-Петербург під час проведення там економічного саміту 3 червня, «довгостроковими санкціями». Він наголосив, що українські сили здатні діяти далеко за межами заявлених двох тисяч миль, а наслідками цих дій для населення Росії стануть паливна криза, фінансові збитки та постійний страх.

Захистити величезні території Росії від сучасних високоточних ударів практично неможливо, що підтверджують закордонні військові аналітики Франц-Стефан Гаді та колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес. Вони констатують, що континентальні масштаби РФ тепер перетворилися на її головну вразливість, оскільки під загрозою опинився кожен промисловий об'єкт аж до Сибіру. Командир «Вектор» підтвердив, що розвідники здатні легко досягати цілей за Уральськими горами, а тактика запуску дронів невеликими групами з різних локацій робить систему практично невразливою до ліквідації.

Економічні наслідки для Кремля стають дедалі серйознішими. Російський віцепрем’єр Олександр Новак на саміті в Санкт-Петербурзі вперше відкрито визнав падіння обсягів нафтовидобутку, списавши це на «позапланові ремонти» на пошкоджених заводах у центральній частині Росії. Галузеві дані свідчать про періодичні зупинки нафтоекспортної інфраструктури РФ та серйозні збої в енергетичному секторі. Проте російську економіку підтримало зростання світових цін на нафту, спровоковане війною між США, Ізраїлем та Іраном, що частково компенсувало фінансові втрати.

Як відомо, американська компанія Enabled Intelligence, що базується у штаті Вірджинія, відкрила доступ до бібліотеки відеозаписів з безпілотників, знятих під час бойових дій в Україні, – дані призначені для тренування моделей штучного інтелекту. 

До слова, на Тайвані запустили першу програму цивільної оборони з навчання керування дронами – на курси записуються як молодь, так і люди похилого віку, занепокоєні зростаючою загрозою з боку Китаю. Новаторську програму запустили у травні – це черговий доказ того, що тайванський рух цивільної оборони переймає досвід України, де дрони відіграють дедалі важливішу роль у стримуванні російської агресії. 

Теги: безпілотник ГУР

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