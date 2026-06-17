Кадри з українських дронів навчають військовий ШІ у США

Пітер Кант: цінність українських кадрів у тому, що це реальна війна, а не симуляція

Американська компанія Enabled Intelligence, що базується у штаті Вірджинія, відкрила доступ до бібліотеки відеозаписів з безпілотників, знятих під час бойових дій в Україні, – дані призначені для тренування моделей штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DefenseScoop.

Компанія спеціалізується на розмітці даних для штучного інтелекту й веде бібліотеку EView, яку використовують урядові та комерційні партнери у США для навчання та розгортання моделей. Тепер до неї додали понад пів мільйона годин відео з безпілотників, зняті в Україні за час повномасштабного вторгнення.

Видання зазначає, що з 2022 року в Україні накопичився величезний масив відеозаписів з лінії фронту, які фіксують реальні бойові операції. Цей архів дає змогу військовим аналітикам та оборонним підрядникам вдосконалювати алгоритми, зокрема ті, що дозволяють дронам самостійно розпізнавати й уражати цілі на полі бою.

Відео з українських дронів у тепловізійному (інфрачервоному) діапазоні Фото: Enabled Intelligence

Засновник і генеральний директор Enabled Intelligence Пітер Кант розповів, що це перший масштабний відеоматеріал з України в бібліотеці EView.

«Особливість цих даних – це реальна ситуація, а не симуляція чи контрольоване середовище», – зазначив він.

За словами Канта, відео розмічені за кількома категоріями:

виявлення повітряних об'єктів;

класифікація транспортних засобів;

фіксація наземної активності.

Деталями щодо оборонних відомств і замовників, з якими співпрацює компанія, а також джерелами українських відеозаписів у бібліотеці Кант не поділився. Водночас він підкреслив, що нова колекція вже доступна авторизованим користувачам у США, Україні та країнах НАТО.

«Особливу цінність відеоматеріалам з України надають справжні умови зйомки: всі типи погоди, місцевості та непередбачувані ситуації, які неможливо відтворити в симуляції», – підсумував Кант.

Нагадаємо, Міністерство оборони України разом із Palantir створило платформу Brave1 Dataroom, через яку розробники отримують доступ до реальних бойових даних для навчання ШІ-моделей. У межах цієї платформи свої моделі на бойових даних тренують понад тридцять українських команд, які розробляють рішення для дронів-перехоплювачів та засобів виявлення цілей. Подібний підхід демонструє, що відеозаписи з лінії фронту стали окремим ресурсом, який активно використовують як українські розробники, так і іноземні компанії оборонного сектору.