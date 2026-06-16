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ЄС виділить 75 млн євро на новий захисний саркофаг для Чорнобильської АЕС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ЄС виділить 75 млн євро на новий захисний саркофаг для Чорнобильської АЕС
Унаслідок російської атаки та пожежі згоріла гідроізоляція, пошкодилася мембрана, що забезпечувала герметичність споруди
фото з відкритих джерел

Президентка Єврокомісії оголосила про грант на G7 – конфайнмент досі не виконує функцій захисту

Єврокомісія виділить 75 млн євро грантового фінансування на відновлення нового безпечного конфайнмента Чорнобильської АЕС – захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інтерфакс-Україна, який зафіксував заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на прес-конференції перед самітом G7 в Евіан-ле-Бен 15 червня.

Що сталося з конфайнментом

У ніч на 14 лютого 2025 року російський безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив у захисну арку над четвертим реактором ЧАЕС. Унаслідок атаки та пожежі згоріла гідроізоляція, пошкодилася мембрана, що забезпечувала герметичність споруди. За оцінкою МАГАТЕ, конфайнмент втратив основні функції безпеки – стримування радіаційних ризиків і забезпечення довгострокового демонтажу небезпечних конструкцій. Всередину конструкції потрапляє волога, яка руйнує несучі металоконструкції.

Новий безпечний конфайнмент – масивна сталева арка заввишки 108 м – будувався з 2012 по 2019 рік і розрахований на 100 років експлуатації. Його спорудження фінансували понад 45 країн-донорів переважно через Єврокомісію та ЄБРР.

Скільки потрібно та хто вже допомагає

За оцінкою президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повний ремонт конфайнмента потребує щонайменше 500 млн євро. Першочергові роботи, які виконує консорціум Novarka, мають завершитися до кінця 2026 року, повний ремонт – до 2030-го. Інакше споруда може стати повністю нефункціональною.

Міжнародна підтримка вже формується:

  • квітень 2026 року – Україна підписала угоду з ЄБРР про перші 30 млн євро на стартовий етап відновлення;
  • квітень 2026 року – США оголосили про внесок у 100 млн доларів;
  • 11 червня 2026 року – Норвегія виділила 100 млн крон (близько 8,5 млн євро) через спеціальний рахунок ICCA при ЄБРР;
  • 15 червня 2026 року – фон дер Ляєн оголосила про грант ЄС у 75 млн євро, долучившись до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона зі збору міжнародних внесків на саміті G7.

Загальний контекст: G7 і підтримка України

Заява про Чорнобиль прозвучала на прес-конференції в Евіан-ле-Бен напередодні триденного саміту «Великої сімки», на який запрошено президента України Володимира Зеленського. Фон дер Ляєн також повідомила, що кредитний пакет ЄС на 90 млрд євро покриє дві третини фінансових потреб України на 2026–2027 роки, а перші виплати надійдуть уже цього місяця. Решту третини мають закрити партнери по G7 – це питання також стане одним із центральних на саміті.

«Воєнна економіка Путіна ще ніколи не була такою слабкою, і водночас ми дедалі міцніше інтегруємо Україну в Європу. Сьогодні ми розпочали перший блок переговорів щодо вступу до ЄС. Це величезний крок уперед», – підкреслила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Зеленський заявив, що захисна інфраструктура ЧАЕС перебуває під прямою загрозою – Росія систематично використовує простір над атомними об'єктами для атак, а дрони-«шахеди» регулярно пролітають над територією станції.

До слова, керівництво ЧАЕС прокоментувало стан захисних споруд після атаки: пошкодження порушили герметичність оболонки та вивели з ладу антикорозійний захист металевих конструкцій. 

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Теги: росія МАГАТЕ безпілотник інфраструктура Україна фінансування ремонт Норвегія Єврокомісія економіка Чорнобильська АЕС

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