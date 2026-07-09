Вишневе: рятувальники четверту добу поспіль ліквідовують наслідки обстрілу (фото)

Понад 300 рятувальників та 106 одиниць техніки залишаються на місці події

Четверту добу поспіль у Вишневому триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу, завданого окупантами 6 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Понад 300 рятувальників та 106 одиниць техніки безперервно задіяні на місці події. Вони продовжують аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, обстежують території й допомагають місцевим жителям.

Надзвичайники врятували собаку у Вишневому фото: ДСНС

«До штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації постійно надходять нові звернення від громадян», – зазначили рятувальники.

Разом із вогнеборцями працюють психологи ДСНС. Вони обходять понівечені домоволодіння, підтримують людей, приносять воду й їжу, а також допомагають тим, хто залишився без найнеобхідніших речей.

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Триває ліквідація наслідків обстрілу Вишневого фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Вишневому 6 липня загинули та постраждали люди. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, місто зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни – пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови.

Як повідомлялося, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації було проведено евакуацію жителів із небезпечної території.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки.

Пізніше Генштаб заявив, що об'єкт у місті Вишневе Київської області, на якому після російського ракетного удару в ніч на 6 липня сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.