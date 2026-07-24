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Чоловік відкрив стрілянину в Ужгороді: поліція провела спецоперацію (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чоловік відкрив стрілянину в Ужгороді: поліція провела спецоперацію (фото)
В Ужгороді затримали озброєного чоловіка, через стрілянину спалахнула пожежа в лісі
фото: Нацполіція

До спецоперації із затримання стрільця залучали бійців КОРД

В Ужгороді правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який відкрив стрілянину на території Шахтинського лісу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Закарпатської області.

Близько 18:30 до поліцейських звернулися кілька дітей. Вони повідомили, що чули постріли з боку Шахтинського лісу та бачили підозрілого чоловіка. Правоохоронці негайно прибули на місце. Під час обстеження території вони знову почули постріли.

Чоловік відкрив стрілянину в Ужгороді: поліція провела спецоперацію (фото) фото 1
фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити у закинуту будівлю, через що виникла пожежа, яка перекинулася на лісовий масив. Для пошуку та затримання озброєного чоловіка було розгорнуто спеціальну поліцейську операцію. До неї залучили додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

Чоловік відкрив стрілянину в Ужгороді: поліція провела спецоперацію (фото) фото 2
фото: Нацполіція

Згодом у поліції повідомили, що спецоперацію завершено. «Спецоперацію завершено – стрільця затримала поліція. У нього вилучили бойовий пістолет. На місці тривають слідчі дії. Деталі згодом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час проведення санкціонованого обшуку чоловік, який перебував у статусі особи, що самовільно залишила військову частину (СЗЧ), відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини поранення дістали двоє бійців спецпідрозділу КОРД.

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Теги: стрілянина Ужгород поліція

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