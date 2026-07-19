Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами

Софія Особа розповіла про родинну традицію, поділилася теплими спогадами та звернулася до мами зі словами вдячності й любові

Два роки тому, 19 липня 2024 року, внаслідок замаху обірвалося життя народної депутатки VII скликання та мовознавиці Ірини Фаріон. Її донька, Софія Особа, опублікувала в соцмережах щемливе відео до роковин загибелі мами. Про це повідомляє «Главком».

У відео Софія Особа пригадала теплі моменти, пов'язані з Іриною Фаріон, та звернулася до мами зі словами вдячності й любові.

«Два роки без мами... Ми сумуємо. Я сумую. Порахувала, скільки днів тебе немає, – 730 днів. А скільки годин не чути твого голосу, твого сміху, твоїх повідомлень, твого «Як ти, доця?», «Як ти, моя Софійко?». Йдем на каву. Люблю тебе. Не чути 17 тисяч годин», – сказала донька мовознавиці.

Вона зізналася, що біль, пов'язаний із втратою мами, не минув, але Софія вчиться з ним жити.

Донька мовознавиці розповіла, що знайшла листівки, які їй писала Ірина Фаріон на кожен день народження. Це була родинна традиція.

Софія Особа разом із мамою Іриною Фаріон фото з архіву родини Фаріон

«Я хочу сказати, що впродовж двох років ми зробили дуже багато заходів, дуже багато ініціатив. І на жаль, мамо, ми твого вбивцю не посадили. Воно ще насміхається. Але ти на небі знаєш, що Бог карає за вбивство, жорстко карає. І ти мені казала: «Із силою воюють, і сила перемагає», – додала донька мовознавиці.

Софія Особа подякувала всім, хто впродовж двох років підтримував її в боротьбі за справедливе завершення справи Ірини Фаріон.

Ірина Фаріон з донькою та онуками фото з архіву родини Фаріон

«Ми сумуємо за тобою, хочемо поговорити, але говоримо з небом. Любимо тебе, мамо. Твої скарбики (онуки – «Главком») так підросли і пам'ятаюють про тебе, дякують тобі, дивлячись на небо, і тішаться тим, що тепер ти в них на фото, але найцінніше – у душі і в серці. Любимо тебе, оберігай нас, давай силу для боротьби, бо боротьба за справедливість довга і важка. Але правда, національна ідея, за яку ти боролася, мамо, вічна. Вічна тобі пам'ять і вічна тобі слава, моя найдорожча», – сказала донька мовознавиці.

Ірина Фаріон із онуками фото з архіву родини Фаріон

Як відомо, 19 липня 2024 року народна депутатка VII скликання та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у справі Фаріон та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, 24 червня 2026 року у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений у вбивстві мовознавиці через два місяці від старту дебатів заявив, що наразі не готовий свідчити.