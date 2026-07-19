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Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами
Софія Особа разом із мамою Іриною Фаріон
фото з архіву родини Фаріон

Софія Особа розповіла про родинну традицію, поділилася теплими спогадами та звернулася до мами зі словами вдячності й любові

Два роки тому, 19 липня 2024 року, внаслідок замаху обірвалося життя народної депутатки VII скликання та мовознавиці Ірини Фаріон. Її донька, Софія Особа, опублікувала в соцмережах щемливе відео до роковин загибелі мами. Про це повідомляє «Главком».

У відео Софія Особа пригадала теплі моменти, пов'язані з Іриною Фаріон, та звернулася до мами зі словами вдячності й любові.

«Два роки без мами... Ми сумуємо. Я сумую. Порахувала, скільки днів тебе немає, – 730 днів. А скільки годин не чути твого голосу, твого сміху, твоїх повідомлень, твого «Як ти, доця?», «Як ти, моя Софійко?». Йдем на каву. Люблю тебе. Не чути 17 тисяч годин», – сказала донька мовознавиці.

Вона зізналася, що біль, пов'язаний із втратою мами, не минув, але Софія вчиться з ним жити.

Донька мовознавиці розповіла, що знайшла листівки, які їй писала Ірина Фаріон на кожен день народження. Це була родинна традиція.

Софія Особа разом із мамою Іриною Фаріон
Софія Особа разом із мамою Іриною Фаріон
фото з архіву родини Фаріон

«Я хочу сказати, що впродовж двох років ми зробили дуже багато заходів, дуже багато ініціатив. І на жаль, мамо, ми твого вбивцю не посадили. Воно ще насміхається. Але ти на небі знаєш, що Бог карає за вбивство, жорстко карає. І ти мені казала: «Із силою воюють, і сила перемагає», – додала донька мовознавиці.

Софія Особа подякувала всім, хто впродовж двох років підтримував її в боротьбі за справедливе завершення справи Ірини Фаріон.

Ірина Фаріон з донькою та онуками
Ірина Фаріон з донькою та онуками
фото з архіву родини Фаріон

«Ми сумуємо за тобою, хочемо поговорити, але говоримо з небом. Любимо тебе, мамо. Твої скарбики (онуки – «Главком») так підросли і пам'ятаюють про тебе, дякують тобі, дивлячись на небо, і тішаться тим, що тепер ти в них на фото, але найцінніше – у душі і в серці. Любимо тебе, оберігай нас, давай силу для боротьби, бо боротьба за справедливість довга і важка. Але правда, національна ідея, за яку ти боролася, мамо, вічна. Вічна тобі пам'ять і вічна тобі слава, моя найдорожча», – сказала донька мовознавиці.

Ірина Фаріон із онуками
Ірина Фаріон із онуками
фото з архіву родини Фаріон

Як відомо, 19 липня 2024 року народна депутатка VII скликання та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у справі Фаріон та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, 24 червня 2026 року у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений у вбивстві мовознавиці через два місяці від старту дебатів заявив, що наразі не готовий свідчити.

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Теги: вбивство смерть Ірина Фаріон

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