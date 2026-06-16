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Помер Сергій Осика – міністр зовнішньої торгівлі та віце-прем'єр часів Кучми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Помер Сергій Осика – міністр зовнішньої торгівлі та віце-прем'єр часів Кучми
За часів президентства Леоніда Кучми він обіймав найвищі урядові посади
фото з відкритих джерел

Ексурядовця не стало на 72 році життя

Помер український дипломат і політик Сергій Осика, який у 1990-х роках обіймав посади міністра зовнішніх економічних зв'язків, віцепрем'єр-міністра та міністра зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. Про смерть ексурядовця повідомили його близькі та друзі 15 червня, пише «Главком».

Сергій Осика був одним із українських державників, які формували зовнішньоекономічну політику країни в перші роки незалежності. За часів президентства Леоніда Кучми він обіймав найвищі урядові посади у сфері зовнішньої торгівлі та міжнародного економічного співробітництва.

Помер Сергій Осика – міністр зовнішньої торгівлі та віце-прем'єр часів Кучми фото 1

Сергій Осика народився 27 березня 1955 року. У різні роки він був одним із ключових урядовців, відповідальних за зовнішньоекономічну політику України. Зокрема, у 1994-1995 роках очолював Міністерство зовнішніх економічних зв'язків, із січня по липень 1995 року працював віцепрем'єр-міністром України, а з 1995 до 1999 року був міністром зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі.

Пізніше Осика представляв Україну на дипломатичній службі та був народним депутатом України IV, V та VI скликань.

Дружина колишнього прем'єр-міністра України Марина Кінах розповіла, що за свою діяльність Сергій Осика був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого, орденом «За заслуги», а також низкою міжнародних відзнак, зокрема Великим хрестом Ордена Заслуг Португальської Республіки та званням Гранд-офіцера Ордена Визволителя Сан-Мартіна Аргентини.

Нагадаємо, помер народний депутат України II скликання Вячеслав Бєльський. 

До слова, у травні 2026 року, на 64-му році життя раптово помер народний депутат України Степан Кубів. Політичний діяч був добре відомим представником фракції «Європейська Солідарність». В українському уряді він також запам'ятався на посадах першого віцепрем'єр-міністра та міністра економічного розвитку, а в минулому – голови Національного банку України. 

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Теги: смерть Леонід Кучма

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Помер Сергій Осика – міністр зовнішньої торгівлі та віце-прем'єр часів Кучми
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