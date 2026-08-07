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Помер чоловік легендарної Лариси Кадочнікової

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лариса Кадочнікова вважала Андрія Галя своїм чоловіком, однак пара не перебувала у шлюбі
фото: glavcom.ua

Лариса Кадочнікова була у стосунках з Андрієм Галем понад шість років

Пішов з життя коханий чоловік народної артистки України Лариси Кадочнікової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Національної спілки кінематографістів України.

Адвокат Андрій Галь помер після тривалої боротьби з хворобою. Чоловіку було 63 роки. «З глибоким сумом ми дізналися, що після тривалої хвороби на 63-му році життя відійшов у вічність відомий адвокат Андрій Михайлович Галь – близький друг, супутник життя й надійна підтримка членкині нашої Спілки, видатної української акторки, народної артистки України та лауреатки Національної премії імені Тараса Шевченка Лариси Валентинівни Кадочникової. Висловлюємо щирі співчуття нашій колезі у цю важку годину. Ми поруч із вами, Ларисо Валентинівно, і розділяємо ваш біль. Вічна і світла пам'ять Андрію Михайловичу», – йдеться у дописі.

Помер чоловік легендарної Лариси Кадочнікової фото 1
фото: Національна спілка кінематографістів України /Facebook

Лариса Кадочнікова та Андрій Галь були разом понад шість років. Андрій Галь був молодшим за свою обраницю на 25 років. Пара не оформлювала свої стосунки офіційно, однак Кадочнікова вважала Галя своїм чоловіком. 

Першим чоловіком Лариси Кадочникової був український кінорежисер Юрій Іллєнко. Подружжя прожило у шлюбі 18 років, після чого розлучилося. Другим чоловіком акторки став колишній керівник Національного академічного театру імені Лесі Українки Михайло Саранчук. Їхній шлюб тривав близько 30 років, у 2014 році Саранчук пішов з життя. 

Лариса Кадочнікова – народна артистка України, акторка театру й кіно, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Народилася у Москві, але більшу частину своєї кар'єри працювала в Києві. Найбільше визнання їй принесла роль Марічки у стрічці «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, а також роботи у фільмах Юрія Іллєнка «Криниця для спраглих», «Вечір на Івана Купала» та «Білий птах з чорною ознакою».

Раніше «Главком» розповідав, народна артистка України Лариса Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою. Акторку запросили на сцену у столичному Будинку кіно відбулася церемонія вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова, яка була запроваджена з нагоди відзначення 100-річчя з дня народження видатного майстра кінематографу.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» народна артистка України, Росії та лауреат Шевченківської премії  Лариса Кадочнікова розповіла, що хотіла б виступити перед людьми в окупованому Росією Криму, але якби запросили, то не поїхала б. 

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Теги: смерть Лариса Кадочнікова чоловік хвороба

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