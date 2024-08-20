Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)

Під час нічної атаки ворог завдав удару по промисловому об'єкту, виникла пожежа

У ніч на 20 серпня російські загарбники атакували промисловий об'єкт у Тернопільській області, спричинивши пожежу. Відповідні служби оперативно відреагували на надзвичайну подію. Про це повідомив під час брифінгу у вівторок заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

«Під час нічної (повітряної тривоги «Главком» ) ворог завдав удару по промисловому об'єкту, виникла пожежа. Відповідно, усі служби, які мають забезпечити роботу по своїх напрямках, виїхали на місце події. Кожен по своєму напрямку займався відповідним реагуванням. Служби спрацювали оперативно, як по локалізації надзвичайної події, так і по відповідних інших діях, які передбачені внутрішніми протоколами кожної зі служб», – сказав Устенко.

На місці пожежі працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників та два пожежних потяга.

Начальник головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей уточнив, що пожежа спалахнула на підприємстві внаслідок влучання в ємність з пально-мастильними матеріалами, пожежу локалізовано о 6:50.

«Орієнтовно о третій годині ночі ми отримали повідомлення про пожежу на одному з підприємств міста Тернополя. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого предмету в одну із ємностей, де зберігалися пально-мастильні матеріали, внаслідок чого виникла пожежа», – сказав Маслей.

З його слів, було залучено рятувальників для ліквідації пожежі, а також два пожежні поїзди. «У результаті проведених дій о 6:50 відбулася локалізація пожежі, тобто припинено було її розповсюдження та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі. Плостраждалих внаслідок події не було», – зазначив Маслей.

На місці пожежі працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників та два пожежних потяга.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. На місці працюють рятувальники та поліція, проводяться заміри якості повітря у Тернопільському районі.

«Під час нічної (повітряної тривоги «Главком» ) ворог завдав удару по промисловому об'єкту, виникла пожежа

Нагадаємо, окупанти знову атакували столицю, цього разу, ймовірно, крилатими ракетами типу «Іскандер-К» з північного напрямку. Про це інформує КМДА.

Завдяки блискавичній реакції сил протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені ще на підступах до міста. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає, але дані уточнюються.

Перед тим, у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА.