Посадовці Держпродспоживслужби організували схему поборів з експортерів «зернового коридору»

За попередніми оцінками, «ділки» отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад $160 тис

До складу злочинної групи входило понад 11 людей

Правоохоронці викрили посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які організували схему з вимагання грошей за видачу документів у експортерів сільськогосподарської продукції. На цьому посадовці щомісячно заробляли мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи», – йдеться у повідомленні ДБР.

Як повідомляється, до складу злочинної групи входило понад 11 людей, серед них – керівник головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Також до її складу входили двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та двоє з Запорізької області, цивільні особи, в тому числі керівники брокерських компаній, що виконували ролі посередників.

За попередніми оцінками, «ділки» отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад $160 тис.

Раніше повідомлялося, що в Україні викрито злочинну групу на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами під час війни.