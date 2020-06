Посольство США у день суду над Порошенком: система правосуддя – не для зведення рахунків

В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону, зазначили у посольстві

Посольство США в Україні у день суду над п’ятим президентом Петром Порошенком оприлюднило заяву проти політичних переслідувань.

«В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків», – йдеться у повідомленні американського посольства.

All citizens in a democracy deserve to be treated equally and fairly under the law. The justice system should not be used for the purpose of settling political scores.