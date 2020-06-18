Посольство США у день суду над Порошенком: система правосуддя – не для зведення рахунків



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Петро Порошенко напередодні заявив, що Україна повертається в часи Януковича

В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону, зазначили у посольстві

Посольство США в Україні у день суду над п’ятим президентом Петром Порошенком оприлюднило заяву проти політичних переслідувань.

«В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків», – йдеться у повідомленні американського посольства.

All citizens in a democracy deserve to be treated equally and fairly under the law. The justice system should not be used for the purpose of settling political scores. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 18, 2020

Нагадаємо, 15 червня Порошенка допитували в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.

Петро Порошенко під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду Януковича обурився намаганням стороні захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.