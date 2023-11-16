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Новопризначений глава МЗС Британії Кемерон прибув до Києва (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Новопризначений глава МЗС Британії Кемерон прибув до Києва (відео)
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства»

Сьогодні, 16 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном, який свій перший іноземний робочий візит на цій посаді здійснив до Києва. Про це глава держави повідомив у Facebook.

Глава держави подякував британській стороні за підтримку України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію РФ. «Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії», – сказав Зеленський.

Президент високо оцінив оборонну співпрацю з Британією, що «дозволяє ЗСУ ефективно захищатися від нападу агресора, зокрема завдяки далекобійній зброї».

Як наголосив Зеленський, ще одним важливим пріоритетом напередодні зимового періоду є посилення системи ППО ЗСУ для захисту громадян та критичної інфраструктури від обстрілу російських окупантів.

Нагадаємо, 13 листопада колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Девід Кемерон міністр

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