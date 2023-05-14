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Повітряні сили назвали кількість знищених безпілотників, якими РФ атакувала вночі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили назвали кількість знищених безпілотників, якими РФ атакувала вночі
Загалом було знищено 25 дронів
фото з відкритих джерел

Були знищені три крилаті ракети повітряного базування.

 

Сили оборони України у ніч проти 14 травня знищили 25 ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Загалом було знищено 25 БПЛА. Але це БПЛА різних типів. 19 ударного типу, тобто дрони-камікадзе, як ми їх називаємо. Також відпрацьовано по чотирьох БПЛА, тип яких ще встановлюється. І два БПЛА типу «Орлан-10», –зазначив Ігнат.

Крім того, за його словами, були знищені три крилаті ракети повітряного базування.

Як наголосив речник Повітряних сил, за вчорашню добу українська авіація здійснила понад 30 літаковильотів, було завдано понад 20 авіаційних ударів по ворогу.

Нагадаємо, російські загарбники двічі атакували Тернопільщину ракетами. Ворог атакував регіон під час другої масштабної повітряної тривоги. Близько 5:00 зафіксований «приліт» крилатих ракет. Внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували.

Розпочалася 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб

Теги: пожежа авіація ворог Єдині новини

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