Вибух на ринку у Хмельницькому: що відомо станом на ранок

Пробитий навіс одного з контейнерів, пошкодженого внаслідок вибуховою хвилею

Між першим вибухом та повторною детонацією минуло близько 20 хвилин, а пожежу рятувальники гасили до четвертої ранку

Четверо рятувальників постраждали внаслідок повторної детонації на території одного з ринків Хмельницького, який увечері 9 вересня атакував російський безпілотник. Травмованих працівників ДСНС госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС та власного кореспондента з місця події

Пожежу на ринку у Хмельницькому гасили до 4 ранку фото: ДСНС

Після атаки російського дрона на території ринку виникла пожежа. Коли підрозділи ДСНС прибули на місце та почали розгортати сили й засоби для ліквідації наслідків удару, пролунав повторний вибух.

Підбитий дрон спричинив пожежу на ринку у Хмельницькому фото: ДСНС

«Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості», – повідомили у ДСНС.

За даними «Главкому», між звуками роботи протиповітряної оборони, першим вибухом та подальшою повторною детонацією минуло близько 20 хвилин.

Охоронець ринку у розмові з «Главкомом» припустив, що причиною пожежі та подальшої детонації могла стати бойова частина російського реактивного дрона, який перед цим підбили сили ППО. Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Ліквідація наслідків атаки тривала кілька годин. За даними «Главкому», рятувальники гасили пожежу приблизно до четвертої години ранку. Загалом до робіт залучили 45 працівників ДСНС та вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Однак навіть після завершення основних робіт окремі осередки займання залишилися. Станом на 9:00 один із власників кіоску розповів, що тканина, яка була його товаром, продовжувала горіти.

За його словами, для остаточного гасіння необхідно розрізати металеві конструкції кіоску за допомогою болгарки, щоб отримати доступ до осередку займання.

Точну кількість пошкоджених торговельних точок наразі встановити складно. Частина контейнерів на території ринку на момент російської атаки була порожньою.

Наразі доступ до території ринку перекритий. Охорона пропускає всередину лише власників контейнерів, які приходять перевірити стан свого майна після російської атаки.

Пожежа стала наслідком російської атаки на Хмельницький увечері 9 вересня. Після удару на території ринку спалахнув вогонь, а вже під час роботи екстрених служб сталася повторна детонація, внаслідок якої четверо рятувальників отримали травми різного ступеня тяжкості.