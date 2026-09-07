В окупованому Маріуполі атаковано торговельний центр «Галактика»

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь зазнав атаки БпЛА. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За повідомленнями місцевих мешканців, унаслідок удару БпЛА виникла масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика», який раніше був українським «Епіцентром».

Після окупації Донеччини у 2014 році мережу гіпермаркетів «Епіцентр» захопили росіяни й продовжили вести бізнес під новою вивіскою «Галактика» – як у самому Донецьку, так і в інших підконтрольних окупантам містах регіону.

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня дрони атакували ТЦ «Галактика» в окупованій Макіївці – тоді пожежа виникла поблизу проспекту 250-річчя Донбасу.

Як відомо, у ніч на 14 серпня в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області спалахнула масштабна пожежа в будівлі торговельного центру «Галактика».

За словами очевидців, перед займанням у місті пролунала серія невідомих вибухів.

Також у тимчасово окупованому Донецьку дрони уразили торговельний центр «Галактика».

Безпілотники підірвали черговий ТЦ «Галактика» в Донецьку площею 22 760 кв. м – після влучання на території об'єкта виникла масштабна пожежа. Об'єкт, який росіяни називають «віджатим Епіцентром», охоплений вогнем. Деталей про постраждалих поки немає. Це був третій випадок ураження об'єктів мережі лише за останній тиждень.