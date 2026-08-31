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Рівне: у будівлі поліції стався вибух, є загиблий та поранені (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рівне: у будівлі поліції стався вибух, є загиблий та поранені (фото)
На місці працюють екстрені служби
фото: поліція Рівненщини

Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху

Сьогодні, 31 серпня у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного управління поліції. Внаслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. Про це повідомила поліція Рівненщини, пише «Главком».

На місці працюють екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

Рівне: у будівлі поліції стався вибух, є загиблий та поранені (фото) фото 1
фото: поліція Рівненщини

«Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення», – написали в поліції.

Рівне: у будівлі поліції стався вибух, є загиблий та поранені (фото) фото 2
фото: поліція Рівненщини

Нагадаємо, 19 серпня російські війська атакували Житомир реактивними безпілотниками типу «Бандероль». Один із ударів припав на будівлю Головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок атаки загинули троє поліцейських.

Спочатку повідомлялося про загибель 32-річного капітана поліції Артема Зубчука та 39-річної підполковниці Юлії Євдокимової. Ще понад 40 людей постраждали.

Згодом у лікарні померла 42-річна Світлана Савченко – старша оперуповноважена в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань. Внаслідок удару загалом загинули троє правоохоронців.

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Теги: вибух Рівне поліція

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