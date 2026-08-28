Відомо ім'я підполковника, підірваного в Петербурзі. Як він пов'язаний із війною проти України?

Сергій Сечков служив у вертолітному полку, особовий склад якого ГУР звинувачувало у воєнних злочинах

Російським військовим, який загинув унаслідок підриву автомобіля в Санкт-Петербурзі 27 серпня, виявився підполковник Сергій Сечков. Він служив у 332-му окремому гвардійському вертолітному полку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Агентство».

Інформацію про загибель Сечкова журналістам підтвердив його батько. На запитання про те, що сталося із сином, він відповів: «Підірвали». Раніше російський портал 78.ru повідомляв, що в автомобілі перебував військовий на ім'я «Сергій С.». Разом із ним постраждала його дружина Анна. Дружину Сечкова також звати Анна. Про те, що загиблим був саме він, повідомляв і український Telegram-канал Supernova+.

За даними російських медіа, Сечков нібито раніше повідомляв керівництву, що перебуває у «списках на ліквідацію».

Сечков був військовослужбовцем 332-го окремого гвардійського вертолітного полку. У 2022 році Головне управління розвідки Міністерства оборони України звинувачувало особовий склад цього підрозділу у воєнних злочинах. Тоді українська розвідка наголошувала, що причетні до злочинів проти мирного населення України мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

Сечков також фігурує у базі центру «Миротворець», де його звинувачують у причетності до воєнних злочинів.

Нагадаємо, 27 серпня у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебували російський підполковник та його дружина. Інцидент стався близько 10:00 на Колпінському шосе у мікрорайоні Слов'янка. Військовий загинув на місці, а дружину з тяжкими травмами доправили до реанімації.

За інформацією російських ЗМІ, безпосередньо в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Вибухова хвиля сильно деформувала водійські двері та пошкодила припарковані поруч автомобілі.